"Entre Espuelas y Guitarras", de Prima Multimedios, fue premiado en Mar del Plata con el Faro de Oro Streaming 2026

El programa "Entre Espuelas y Guitarras", uno de los espacios emblemáticos de Prima Multimedios, fue distinguido este fin de semana con el Premio Faro de Oro Streaming 2026 en el rubro Tradicionalista, durante la gala realizada en el Teatro Radio City, Sala Melany, de Mar del Plata.

El reconocimiento premia el trabajo que desde hace más de 14 años realiza el ciclo creado y conducido por el locutor Juan Rubilar, una propuesta que cada sábado y domingo acerca la música, las historias y las tradiciones del campo argentino a miles de oyentes de Neuquén, la Patagonia y distintos puntos del país.

Al subir al escenario para recibir la estatuilla, Rubilar agradeció la distinción y destacó el esfuerzo colectivo que permitió consolidar el programa. "Agradezco a la organización que nos ha tomado en cuenta y, sobre todo, a mi familia. Para nosotros el streaming era algo totalmente novedoso. Nosotros empezamos haciendo radio, abrazando esta pasión por la locución", expresó.

El conductor también recordó su pasado como integrante de la Policía durante más de 25 años y cómo ese trabajo lo alejó de muchos momentos familiares. "Ser policía me llevó a apartarme mucho de mi familia. Me perdí muchas cosas, como ver crecer a mis hijos. La radio me dio la posibilidad de reencontrarme con ellos ya siendo hombres, y hoy compartimos este programa que hacemos desde hace más de 20 años contando historias."

Rubilar remarcó que el verdadero motor del ciclo sigue siendo la gente del interior profundo de Neuquén. "Queremos acercar las distancias con la gente de mis pagos. Allí todavía hay crianceros, sigue existiendo la trashumancia, están los pequeños productores y muchas veces lo único que llega es la radio, la magia de la radio."

Rubilar señaló que la incorporación del streaming permitió ampliar considerablemente el alcance del programa sin perder la esencia.

En ese sentido, señaló que la incorporación del streaming permitió ampliar considerablemente el alcance del programa sin perder la esencia. "Hoy tenemos más de 85 radios que retransmiten nuestro programa, cuatro canales de televisión que lo reproducen, nuestra propia radio online y también emisoras de Uruguay y Chile. Eso nos genera un enorme compromiso con nuestra gente, que cada fin de semana espera el programa."

Con emoción, describió la relación cotidiana que mantienen con los oyentes del ámbito rural. "A las 4.30 de la mañana ya empiezo a recibir mensajes. Nosotros arrancamos a las seis, pero antes nos dicen que los esperemos en la tranquera con el caballo, que primero tienen que darle de comer a las gallinas. Son cosas muy comunes para nosotros, aunque quizás en la ciudad no se comprendan. Para nosotros eso es un servicio."

Antes de finalizar su discurso, dedicó unas palabras de agradecimiento al público y a la organización del certamen. "Gracias por permitirnos estar en este premio maravilloso."

Un programa que representa a la campo

"Entre Espuelas y Guitarras" se emite por AM550, 24/7 Canal de Noticias y las plataformas digitales de Prima Multimedios, consolidándose como uno de los espacios tradicionalistas de mayor alcance de la región.

El programa, producido por Leandro y Nicolás Rubilar, combina música folclórica, entrevistas, relatos históricos y contenidos vinculados a las costumbres rurales, logrando una fuerte identificación con el público de Neuquén y de distintos rincones del país.

Rubilar agradeció la distinción y destacó el esfuerzo colectivo que permitió consolidar el programa.

La obtención del Premio Faro de Oro Streaming 2026 se suma a una trayectoria que ya había sido reconocida con la declaración de interés provincial por su aporte a la difusión de la cultura argentina y con varios premios nacionales obtenidos a lo largo de los años.

La nueva distinción ratifica el lugar que ocupa "Entre Espuelas y Guitarras" dentro de la comunicación regional y nacional, llevando desde Prima Multimedios las raíces, la identidad y las tradiciones argentinas a miles de hogares cada fin de semana.

Entre Espuelas y Guitarras se emite los sábados y domingos, desde las 6, por AM 550 La Primera. También a través de 24/7 Canal de Noticias, por canal 6 de Cablevisión Digital y 17 de Davitel. En Youtube, todo el contenido audiovisual: PrimaMultimedios.