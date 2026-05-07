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Amanita muscaria: el “hongo de los cuentos” que invade los bosques de la Patagonia y preocupa

La Amanita muscaria, famosa por su sombrero rojo con manchas blancas, avanza sobre especies nativas, altera los suelos y afecta incluso a animales silvestres en parques nacionales.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 06:30
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El hongo Amanita muscaria fue detectado en bosques nativos de la Patagonia y especialistas advierten por su expansión descontrolada.

La Amanita muscaria, el famoso “hongo de los cuentos” de color rojo con pintas blancas, se expande sin control en los bosques de la Patagonia y encendió la alarma entre investigadores y guardaparques por el fuerte impacto ambiental que ya provoca sobre especies nativas y fauna silvestre.

Lo que durante años pareció una imagen sacada de un cuento infantil hoy se transformó en un problema serio. El hongo, comenzó a multiplicarse fuera de las plantaciones de pino y ya invade sectores de bosque nativo en distintas zonas de la cordillera.

Las primeras detecciones ocurrieron cerca de Bariloche a comienzos de los 2000. Pero el escenario cambió drásticamente cuando empezó a aparecer en coihuales y áreas donde no existían pinos, algo que los especialistas consideraban improbable.

Las recorridas en terreno confirmaron lo peor: la Amanita muscaria ya avanza sobre coihues, lengas, robles y raulíes, alterando el equilibrio natural de los ecosistemas patagónicos.

Las investigaciones revelaron que el hongo modifica profundamente el suelo. Lo acidifica, reduce nutrientes esenciales y desplaza hongos beneficiosos para las especies autóctonas. Como consecuencia, se dificulta la germinación de semillas y el crecimiento de nuevos árboles.

Pero también comenzaron a detectarse efectos sobre la fauna silvestre. Hubo zorros con comportamientos descontrolados y pudúes en estados de desorientación extrema tras consumir el hongo, quedando vulnerables frente a depredadores y otros peligros.

Los especialistas remarcaron que tocarlo no representa un riesgo grave para las personas, aunque su ingesta puede provocar intoxicaciones severas, cuadros digestivos intensos y daños hepáticos.

Ante el avance de la especie invasora, investigadores y autoridades de parques nacionales pidieron a turistas y visitantes no arrancar ni manipular estos hongos y avisar de inmediato a guardaparques cuando sean detectados en áreas protegidas.

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