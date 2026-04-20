Bariloche se prepara para vivir una nueva edición de la “Semana del Hongo – Entramando artes y ciencia”, un evento que del 20 al 26 de abril propone mirar de cerca a uno de los reinos más fascinantes y menos visibles de la naturaleza. Durante siete días, vecinos y visitantes podrán participar de actividades gratuitas y talleres pagos para conocer más sobre los hongos, su rol en el ambiente y su vínculo con la vida cotidiana.

La iniciativa, impulsada por un colectivo de personas del ámbito científico y artístico, busca generar un espacio de encuentro, aprendizaje y exploración en torno al reino Fungi. “Se armó un colectivo súper hermoso de diferentes ámbitos y nos encontramos con esta idea de celebrar a los hongos en el marco de una semana completa de actividades”, explica la bióloga Carla Pozzi, una de las organizadoras.

Un entramado colectivo

La propuesta nació del cruce entre disciplinas y miradas. Según detalla Carla, el espíritu del evento está en la integración: “Nos encontramos personas de las ciencias y de las artes, entonces combinamos esos mundos y se armó esta sinergia, esta integración tan potente”.

Del suelo al arte

El evento invita a abordar diferentes miradas sobre los hongos: sus nombres, formas, texturas, funciones ecológicas, propiedades medicinales, sabores, aromas, afectividades y creaciones. Desde su figura, se explorará “la multiplicidad de modos de vida, los lazos terráneos que nos conectan, reconociendo la inmensa diversidad de seres con los que convivimos y gestando otras prácticas, afectos y territorialidades”.

Bariloche se transforma en un laboratorio a cielo abierto

La Semana del Hongo cuenta con el acompañamiento de instituciones como la Universidad Nacional de Río Negro, el Parque Nacional Nahuel Huapi, la Municipalidad de Bariloche y la Fundación Balseiro. El equipo organizador está conformado por Gabriela Klier, Carina Schwindt, Carla Pozzi, Leticia Carini, Sofía Nemenmann e Ingrid Roddick, junto a talleristas y especialistas invitados.

Actividades para explorar el mundo fungi

El cronograma incluye charlas, talleres, proyecciones, encuentros artísticos y una salida de reconocimiento de especies en el bosque. Todas las charlas son gratuitas y abiertas, mientras que los talleres requieren inscripción previa y tienen un costo accesible.

Colores, formas y ciencia en la Semana del Hongo en Bariloche

Entre las propuestas se destacan la proyección del documental Fungi: Web of Life, jornadas sobre biodiversidad y salud, talleres de ilustración, poesía y fanzines, además de una “Fiesta del Hongo” con música y experiencias gastronómicas. El cierre será con una salida al Parque Municipal Llao Llao para identificar especies en su entorno natural.

El cronograma incluye charlas, talleres, proyecciones, encuentros artísticos y salidas de reconocimiento

Para inscripciones o consultas, se habilita el mail semanadelhongo@gmail.com. El cronograma completo se puede consultar en este link.

Un reino clave y poco visible

Más allá de su diversidad estética, los hongos cumplen un rol esencial en los ecosistemas. “Degradan la materia orgánica y la vuelven sencilla para que las plantas la vuelvan a tomar, mejorando la calidad del suelo en bosques, jardines y plazas”, señala la bióloga.

Entre el bosque y la ciencia

Y añade: “Los hongos fructifican en esta altura del año, entonces celebrarlos porque los podemos ver. El micelio está creciendo todo el año bajo tierra y ahora es nuestra oportunidad para develar quiénes están ahí”.

Entre las especies más buscadas en esta época aparece el hongo de pino, muy conocido en la región. Carla detalla cómo reconocerlo: “Abajo no tienen láminas, tienen poros de color amarillento y pueden medir hasta 20 centímetros de diámetro”. Además, suelen presentar un anillo característico que facilita su identificación.

Hongos de pino (Suillus luteus)

La Semana del Hongo se presenta así como una oportunidad para descubrir, aprender y reconectar con ese universo invisible que sostiene la vida en los bosques patagónicos, en una propuesta que invita a mirar el suelo —y lo que crece en él— con otros ojos.