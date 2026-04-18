El miedo se metió en las aulas. Carteles con amenazas, referencias a armas y mensajes violentos aparecieron en distintos establecimientos educativos de Río Negro y desataron una reacción inmediata. No fue un hecho aislado: la situación se repitió en varias escuelas y puso en alerta a toda la comunidad.

La directora general de Educación, Marcela Strahl, confirmó que el Ministerio no dudó: activaron los protocolos al instante. “Se pone en marcha todo un circuito para saber cómo actuar”, explicó. Eso incluye avisar a las autoridades, dar intervención a seguridad y radicar las denuncias correspondientes.

Pero lo que más inquieta es el trasfondo. Según deslizó la funcionaria, podría tratarse de un “reto viral” que circula en redes sociales y que empuja a chicos a difundir este tipo de mensajes. Una moda peligrosa que ya se vio en otras provincias y que ahora golpea de lleno en Río Negro.

“Esto no se puede tomar como una broma”, advirtió Strahl. Porque lo que para algunos puede ser un desafío o un juego, en la realidad genera angustia, miedo y tensión en toda la comunidad educativa. Familias en alerta, docentes preocupados y alumnos atravesados por la incertidumbre.

El problema no distingue edades. Hubo casos tanto en escuelas primarias como secundarias, lo que encendió aún más las alarmas. Para Educación, esto obliga a un abordaje integral: hablar con los chicos, trabajar en la prevención y marcar límites claros.

Mientras tanto, el protocolo avanza: contacto con las familias, intervención de organismos de protección y hasta la posibilidad de activar el 911 si la situación lo requiere. La idea es llevar calma, pero también actuar rápido.