Una amenaza fue detectada en el Centro de Educación Técnica (CET) 8 de Allen, en la provincia de Río Negro, lo que llevó a la activación inmediata del protocolo de seguridad escolar y la intervención de autoridades educativas y locales. El hecho ocurrió este viernes, luego del ingreso de estudiantes.

Según informaron desde la institución en un comunicado que llegó a Mejor Informado, no se autorizó la suspensión de clases en el momento, ya que la intimidación hacía referencia al lunes 20 de abril de 2026. Sin embargo, tras realizar la denuncia correspondiente y solicitar medidas cautelares, se resolvió suspender preventivamente las actividades ese día.

El caso se da en un contexto de amenazas similares en distintas provincias del país, lo que elevó el nivel de alerta en el sistema educativo.

¿Cómo ocurrió el hecho?

De acuerdo al comunicado oficial del colegio, la amenaza fue detectada después del ingreso escolar, lo que activó el protocolo institucional para este tipo de situaciones.

Esto implicó:

Notificación inmediata a autoridades educativas provinciales

Intervención de autoridades locales

Presentación de una denuncia formal

Solicitud de medidas cautelares

En paralelo, la escuela inició un trabajo institucional con docentes para abordar la situación.

¿Qué decisión se tomó sobre las clases?

En un primer momento, las autoridades no autorizaron la suspensión inmediata, ya que la amenaza no era para ese día.

Sin embargo, posteriormente se resolvió que el lunes 20 de abril no habrá clases en el CET 8, como medida preventiva frente al riesgo potencial.

¿Qué se sabe sobre las amenazas en otras escuelas?

El episodio de Allen no es aislado. En los últimos días se registraron amenazas en colegios de Río Negro, Neuquén y otras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Tierra del Fuego.

Las autoridades investigan si estos hechos están vinculados a:

Un posible reto viral en redes sociales

O intimidaciones concretas con riesgo real

Hasta el momento, una de las hipótesis más fuertes apunta a dinámicas de comunidades digitales como la True Crime Community (TCC), donde se analizan casos de tiroteos escolares, especialmente en Estados Unidos.

¿Qué medidas están tomando las autoridades?

Frente a la escalada de casos, se intensificaron acciones en todo el país:

Activación de protocolos escolares

Reuniones preventivas con comunidades educativas

Refuerzo de controles y monitoreo

En la provincia de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó un decreto para endurecer medidas de prevención, control y sanción ante este tipo de situaciones.

¿Por qué preocupa este fenómeno?

El principal temor de las autoridades es evitar hechos graves como el ocurrido en San Cristóbal, Santa Fe, donde un menor protagonizó un ataque fatal en un colegio.

Este antecedente refuerza la decisión de actuar bajo el principio de prevención máxima, incluso cuando las amenazas podrían no ser concretas.