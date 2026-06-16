A horas del debut de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol 2026, contra Argelia, la Municipalidad de Neuquén anunció novedades para aquellos que no tengan forma de ver el partido y aún así quieran ser parte de la fiebre mundialista.

El intendente Mariano Gaido anunció que la pantalla gigante en el Monumento a San Martín transmitirá el partido para que vecinos y vecinas puedan disfrutar del próximo partido de la Selección Argentina en un espacio público, gratuito y seguro.

El intendente destacó el entusiasmo que genera la Selección Argentina y aseguró que Neuquén está preparada para acompañar a la ciudadanía: “Estamos realmente entusiasmados. Sabemos que para la Argentina el fútbol es una pasión y la acompañamos como neuquinos, que somos apasionados”, afirmó.

El operativo policial y la hora de inicio

Gaido explicó que el municipio trabajará de manera coordinada con Policía de Neuquén para garantizar el normal desarrollo del evento y la tranquilidad de quienes se acerquen al centro de la ciudad:

“En el caso de la Municipalidad, van a estar dispuestas todas las pantallas para que se pueda ver el partido y, además, estamos trabajando en conjunto con la seguridad para poder coordinar la circulación vehicular y toda la organización de este evento para que sea seguro”, señaló Gaido.

En cuanto a la transmisión, informó que comenzará a las 21, una hora antes del inicio del encuentro, y será abierta para toda la comunidad: “Las pantallas van a darle un servicio a la comunidad y permitir que quienes quieran acercarse al Monumento a San Martín puedan disfrutar del partido de manera gratuita”.

Por último, Gaido destacó que este tipo de acciones buscan consolidar a la ciudad como un centro turístico, deportivo y cultural.