Neuquén: avanza la construcción del nuevo puente del Acceso Norte que transformará el ingreso a la ciudad

Avanza a pasos acelerados la obra vial del acceso norte de la ciudad de Neuquén, en el sector de Avenida Raúl Alfonsín, donde se construye un nuevo puente que busca transformar el ingreso a la capital, ampliar la conectividad y mejorar la fluidez del tránsito en una zona de alta circulación vehicular. El proyecto forma parte de una intervención integral que reordena los accesos y egresos hacia distintos puntos de la ciudad.

El intendente Mariano Gaido recorrió este martes los trabajos y destacó la magnitud de la inversión y el alcance de la transformación vial, enmarcada en el Plan Orgullo Neuquino. “Esta obra supera los 20 mil millones de pesos con fondos propios y le da a la ciudad el reordenamiento necesario para ingresar a la capital en la zona norte”, señaló, al tiempo que remarcó que se ejecuta junto a otras obras en distintos barrios.

La obra forma parte de un plan de inversión que impulsa múltiples proyectos urbanos en Neuquén.

En ese contexto, Gaido sostuvo que las obras son realizadas por empresas locales y que los plazos de ejecución incluso podrían acortarse respecto de lo previsto. “Todas están siendo llevadas adelante por empresas neuquinas y los tiempos de ejecución superan las expectativas. En el caso del Acceso Norte, es una obra proyectada para un año, y la empresa lo va a lograr en menor plazo para que, a final de año, tengamos la posibilidad de inaugurar esta iniciativa fantástica, ejemplo en el país”, afirmó.

Neuquén, un ejemplo en todo el país

El jefe comunal también subrayó el posicionamiento de Neuquén en materia de obra pública a nivel nacional. “Es la ciudad que más construye del país. Claramente, hoy es un ejemplo”, aseguró, y agregó: “Se ha transformado en una de las tres capitales más importantes del país”.

Además, destacó que las intervenciones se sostienen con recursos propios: “A partir de tener un superávit, podemos llevar adelante trabajos en toda la ciudad: en Círculo Policial, en Limay, Valentina Sur, Valentina Norte, San Lorenzo, Islas Malvinas, y las 3.000 cuadras de asfalto que se ven en cada rincón”.

Nicola dio detalles sobre la obra

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, brindó detalles técnicos sobre el avance de los trabajos. “Ya se pueden ver las columnas y los apoyos de lo que va a ser el puente en Y griega”, indicó.

Alejandro Nicola detalló el avance del viaducto y explicó el funcionamiento de la estructura en Y griega.

En esa línea, explicó cómo funcionará la nueva estructura vial: “Cuando llegás por Alfonsín, tenés el doble puente: uno que sale hacia el 9 de Julio y el otro hacia Jujuy. Se está por hormigonar ese arranque. Luego viene el soporte para el ramal que conecta con calle Jujuy y, después, el armado de las losas”, detalló.

Finalmente, Nicola comparó esta obra con otra intervención similar en el ingreso desde Cipolletti, aunque aclaró diferencias en su diseño. “Allá estamos ejecutando un viaducto de cuatro carriles con forma lineal. Esto, en cambio, tiene una arquitectura especial en Y griega, que permite ingresar en forma elevada y salir por debajo del puente”, concluyó.