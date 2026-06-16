Neuquén volverá a prepararse para una convocatoria masiva en el centro de la ciudad durante los partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026. Ante la expectativa de miles de personas concentradas en el Monumento a San Martín, la Policía provincial confirmó un amplio operativo de seguridad para los encuentros previstos los días 16 y 22 de junio.

El dispositivo abarcará el sector del monumento y gran parte del microcentro neuquino, donde se instalarán vallados, controles preventivos y restricciones vehiculares para ordenar la circulación y evitar incidentes durante los festejos.

"Hoy comienza el mundial para Argentina y vamos a estar afectando 150 efectivos de diferentes áreas, circunscriptos al monumento San Martín, con cortes diferentes, anillos de seguridad, corte de arterias, donde la gente va a llegar a unas vallas que serán corralitos para el cacheo preventivo”, explicó a MEJOR INFORMADO el Comisario Inspector Marcos Mazzone - Coordinador Dirección Seguridad Confluencia.

Qué no se podrá ingresar

Uno de los puntos centrales del operativo estará en los accesos al área vallada. Allí, efectivos policiales controlarán el ingreso de personas y evitarán que entren elementos considerados peligrosos.

“No podrán ingresar con elementos que puedan dañar, sin bebidas alcohólicas, sin botellas de vidrio, además de evitar la pirotecnia”, detalló el uniformado.

Según informó la fuerza, estará prohibido ingresar con objetos cortopunzantes, pirotecnia y bebidas alcohólicas. Los controles se realizarán en distintos puntos estratégicos del centro.

La intención es mantener despejado el sector más concurrido de la ciudad mientras avance la concentración de hinchas frente al Monumento a San Martín.

Todas las calles que estarán cortadas

La cobertura policial también incluirá restricciones al tránsito en distintos accesos al microcentro. Los cortes se realizarán en:

Yrigoyen y Belgrano

Yrigoyen y Diagonal 9 de Julio

Elordi y Avenida Argentina

Teniente Ibáñez y Buenos Aires

Teniente Ibáñez y Diagonal España

Santa Fe y Talero

Santa Fe y Ministro González

Santa Fe y Diagonal 25 de Mayo

Avenida Argentina e Independencia

Carlos H. Rodríguez e Yrigoyen

Desde la Policía recomendaron circular con anticipación, utilizar vías alternativas y prestar atención a las indicaciones del personal que trabajará en la zona.

Drones, móviles y vigilancia permanente

Del operativo participarán efectivos de las comisarías Primera, Segunda, 12 y 52, junto a distintas divisiones especiales y áreas operativas de la Policía del Neuquén.

Además del despliegue en calle, también habrá drones, sistemas de videovigilancia, una base móvil de comunicaciones y personal destinado al monitoreo permanente del sector.

Entre las áreas afectadas figuran la División Motorizada, Seguridad Metropolitana, Bomberos, Canes, Tránsito, Delitos y la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, entre otras dependencias.

El objetivo: festejos ordenados y sin incidentes

La organización del operativo apunta a sostener el funcionamiento del centro neuquino mientras miles de personas se acercan a celebrar los partidos de la Selección argentina.

“Solo se podrá ingresar a pie”, puntualizó Mazzone.

Desde la fuerza señalaron que el despliegue fue planificado para “promover el disfrute de la comunidad y prevenir incidentes o daños a bienes públicos y privados”.

Con antecedentes de convocatorias multitudinarias en el Monumento a San Martín, las autoridades esperan dos jornadas de fuerte movimiento en el centro de Neuquén y un importante trabajo de prevención durante toda la cobertura.