Amplio despliegue de Bomberos en el río Chimehuin por una alerta engañosa

Este domingo se realizó un amplio despliegue de emergencia en el río Chimehuin debido a un aviso informando sobre el vuelco de una embarcación y la presunta presencia de dos personas atrapadas en uno de los costados del río, sin poder regresar a la orilla.

El aviso ingresó a la central de Bomberos Voluntarios y de inmediato se activó el protocolo correspondiente, movilizando a Bomberos Voluntarios con 8 efectivos, dos embarcaciones, móviles de apoyo, personal policial, Defensa Civil y Hospital.

Los trabajos se concentraron en distintos sectores del río, incluso desde la zona conocida como Toma Toscas Blancas, donde bomberos especializados en rescate acuático ingresaron al agua río abajo intentando localizar a las personas, ya que no se contaba con una ubicación precisa.

Aunque la embarcación fue recuperada sin ocupantes, posteriormente, y tras realizar averiguaciones, se pudo confirmar que las personas involucradas ya se encontraban resguardadas en una cabaña cercana y en buen estado de salud.

Según trascendió, lo que se pretendía con el aviso era recuperar la embarcación que había quedado en el río. Esta situación ha generado malestar dentro del cuerpo de Bomberos Voluntarios, teniendo en cuenta el importante operativo desplegado ante una información que indicaba personas en riesgo, algo que realmente no ocurrió.