Una tragedia sacudió este sábado a la zona del lago Exequiel Ramos Mexía, cuando un hombre murió ahogado tras rescatar a su hijo en el sector conocido como "Pueblo Blanco", un espacio turístico privado que cobra un alto valor de ingreso pero no cuenta con guardavidas, servicios de emergencia ni infraestructura básica de seguridad.

El hecho ocurrió mientras una familia disfrutaba de la jornada en la costa. En un momento, uno de los niños comenzó a hundirse en el agua y el padre se arrojó de inmediato para salvarlo. Logró poner a salvo al menor, pero luego comenzó a ahogarse y no pudo salir por sus propios medios. Testigos relataron que el hombre no sabía nadar, lo que agravó la situación.

Una lancha logró trasladarlo hasta la orilla, donde se pidió ayuda desesperadamente. La escena quedó marcada por la ausencia total de personal de rescate, ya que en el lugar no había guardavidas ni asistencia sanitaria. Cuatro médicos que se encontraban ocasionalmente en la playa comenzaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar, que se extendieron durante más de media hora —y según otros testigos, incluso más de una hora— sin lograr respuesta.

Mientras se realizaban las tareas de RCP, se dio aviso a los servicios de emergencia. La ambulancia tardó cerca de una hora en llegar y no pudo ingresar hasta la costa por el arenal, lo que obligó a trasladar al hombre en la caja de una camioneta particular, en estado crítico y con pulso débil, mientras los intentos por salvarle la vida continuaban.

Desde el Ministerio de Salud de Neuquén confirmaron horas más tarde el fallecimiento, aunque no brindaron detalles sobre la identidad del hombre ni precisiones médicas. En el lugar, la angustia fue total. Vecinos y testigos expresaron su indignación por la falta de controles, de presencia policial y de medidas mínimas de prevención, en un balneario que cobra alrededor de 40 mil pesos por el ingreso.

Una mujer que presenció la tragedia denunció negligencia y abandono. Señaló que "no hay boyas, bañeros ni señalización", y cuestionó que un espacio habilitado para el uso recreativo funcione sin ningún tipo de resguardo. “La falta de controles hace que estas cosas pasen”, expresó, y relató el impacto emocional de ver al niño llorar desconsolado, creyendo que su padre había muerto por salvarlo.

El hecho reavivó el reclamo por mayor control estatal y prevención en zonas de uso recreativo, especialmente durante la temporada de verano, donde cientos de familias concurren sin saber que, ante una emergencia, están completamente solas.