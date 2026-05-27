Añelo presentó el anteproyecto para ser declarado municipio de primera categoría: “Nos dará mayor autonomía”

El intendente de Añelo, Fernando Banderet arribó esta mañana a la Legislatura de Neuquén junto con concejales y funcionarios de la localidad para presentar el anteproyecto por el cual se declara a la localidad municipio de primera categoría. Entre los fundamentos de la iniciativa, el jefe comunal hizo alusión al crecimiento poblacional por el desarrollo de los hidrocarburos provenientes de la formación no convencional de Vaca Muerta.

En declaraciones que brindó a los medios presentes en el lugar, Banderet sostuvo que “le entregamos el anteproyecto a la diputada Daniela Rucci (MPN). Pedimos la recategorización de la localidad para pasar a municipio de primera, ya que tenemos los parámetros establecidos por ley para ser reconocidos de esa forma. Es importante que se reconozca el valor de la calidad humana de los ciudadanos y el aporte que hacemos tanto a Provincia como a Nación”.

“El requerimiento hoy se concreta y es un hecho histórico que se valore el trabajo que hacemos para seguir siendo el faro energético y sostenimiento económico de la región”, expresó.

Consultado por los fundamentos del anteproyecto, Fernando Banderet dijo que “tiene que ver con la densidad poblacional, necesitamos dictar nuestra propia Carta Orgánica para tener valores autónomos y empezar a desarrollar la ciudad que queremos. Hemos superado lo que pide la Constitución de Neuquén, tenemos una comunidad de 6.400 habitantes, 8.974 en las últimas elecciones sin contar menores de edad y extranjeros”.

Finalmente, el intendente de Añelo manifestó sobre un incremento de la coparticipación a la Municipalidad que “no es un tema que se solucione ahora, pero esta iniciativa le dará mayor autonomía a la localidad”.

Luego habló la diputada provincial del Movimiento Popular Neuquino, Daniela Rucci, quien comentó que “esto es un reconocimiento a la localidad, creo que todos los neuquinos merecemos ser de primera más allá del lugar geográfico en el que estemos”.

“Añelo fue capaz de recibir familias día a día más allá de los números, eso hace que se necesite mayor infraestructura y servicios públicos”, indicó.

Finalmente, a propósito de los pasos a seguir, ahora el proyecto tomará estado parlamentario en la próxima sesión legislativa, será girado a comisiones para sus evaluaciones pertinentes y quedará listo para ser -seguramente- aprobado en el recinto.



