Añelo volvió a quedar en el centro de la escena política y energética nacional. Durante el acto oficial por el 25 de Mayo, el intendente Fernando Banderet reivindicó el rol estratégico de la localidad dentro del desarrollo de Vaca Muerta y aseguró que hoy representa “el gran faro energético del país”.

El jefe comunal destacó el crecimiento acelerado de la ciudad y sostuvo que el fenómeno shale transformó a Añelo en uno de los principales motores económicos de la Argentina.

“Gracias al desarrollo de Vaca Muerta, Añelo se ha convertido en el gran faro energético del país, en el motor de desarrollo de la producción y de las oportunidades”, afirmó Banderet durante su discurso frente a autoridades provinciales, funcionarios y vecinos.

Las declaraciones se dieron en medio del fuerte crecimiento de la actividad no convencional y de las inversiones récord que atraviesa Vaca Muerta, especialmente en producción de shale oil y shale gas.

En ese contexto, el intendente confirmó además que presentará en la Legislatura provincial un proyecto para recategorizar a Añelo como municipio de primera categoría, argumentando que la ciudad ya cumple con todos los requisitos poblacionales, administrativos y económicos establecidos por ley.

“Añelo hoy ocupa un rol estratégico en la provincia y en la Argentina”, sostuvo. Minutos después, el gobernador Rolando Figueroa profundizó el mensaje político y vinculó directamente el crecimiento energético de Neuquén con el concepto de soberanía nacional.

“Hoy Neuquén es la provincia más independiente del país a partir del trabajo de su gente”, aseguró el mandatario provincial. Figueroa sostuvo que el desarrollo hidrocarburífero permitió alcanzar “autodeterminación energética” y afirmó que la provincia se convirtió en un actor clave para garantizar el abastecimiento nacional.

“La soberanía energética, la autodeterminación energética y ahora la seguridad energética la brinda una provincia humilde de la Patagonia que está dispuesta a trabajar solidariamente con el país”, expresó.

El gobernador también destacó el esfuerzo cotidiano de los habitantes de Añelo y aseguró que detrás de cada hogar calefaccionado o de cada luz encendida en Argentina existe trabajo neuquino. El acto oficial incluyó además la inauguración de un monumento en homenaje a los caídos en Malvinas y la habilitación de nuevas obras de pavimento urbano que suman más de 2.200 metros lineales de asfalto para mejorar la conectividad y el tránsito en la localidad.

La celebración reunió a funcionarios provinciales, legisladores, representantes de la Región Vaca Muerta y miembros de la comunidad, en una jornada donde el mensaje político estuvo atravesado por una idea central: el futuro energético argentino hoy tiene epicentro en Añelo.