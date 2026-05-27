Por el crecimiento de Vaca Muerta, Añelo busca ascender a municipio de primera categoría

La Municipalidad de Añelo presentará este miércoles formalmente ante la Legislatura de Neuquén el anteproyecto de ley para que la localidad sea declarada Municipio de Primera Categoría, en reconocimiento al crecimiento demográfico, económico y estratégico que atraviesa la capital de Vaca Muerta. El pedido fue elevado por el intendente Fernando Banderet y cuenta con el respaldo institucional del Honorable Concejo Deliberante, que declaró la iniciativa de interés municipal.

En qué se fundamenta la propuesta

La propuesta se fundamenta en el notable crecimiento poblacional registrado en Añelo durante los últimos años. Según el Censo Nacional 2022, dicha localidad alcanzó los 6.477 habitantes, cifra que supera ampliamente el mínimo constitucional requerido para acceder a la primera categoría municipal. Además, los registros electorales actuales reflejan una población aún mayor, consolidando a la ciudad como uno de los principales polos de desarrollo de la provincia de Neuquén y del país.

Desde el Municipio señalaron que la recategorización permitirá fortalecer la autonomía institucional, mejorar herramientas de planificación urbana y acceder a una estructura administrativa acorde a la magnitud del crecimiento que vive la localidad. El proyecto también prevé avanzar hacia la convocatoria de una Convención Municipal para la elaboración de la futura Carta Orgánica de Añelo, un paso histórico para la consolidación institucional de la ciudad.

“Añelo dejó de ser una pequeña localidad rural para convertirse en el epicentro energético de la Argentina. Este reconocimiento institucional es necesario para acompañar el crecimiento, planificar el futuro y dar respuestas a la comunidad”, destacaron desde el Ejecutivo municipal.

La iniciativa se enmarca en el contexto de expansión de Vaca Muerta y busca dotar a Añelo de mayores herramientas para afrontar desafíos vinculados al desarrollo urbano, infraestructura, servicios y planificación territorial sostenible.

Este viernes Añelo solicitará a la Legislatura de Neuquén que se le reconozca como Municipio de Primera Categoría

"Uno de los principales motores económicos y energéticos del país"

Desde su cuenta de Facebook, Banderet dio a conocer la presentación que tendrá lugar este miércoles en la Legislatura de Neuquén. En su posteo -que acompaña con una foto de la sede del edificio legislativo-, el intendente de Añelo destacó el cambio morfológico de esa localidad ubicada a 100 kilómetros de la capital provincial.

"Es un paso histórico para nuestra ciudad y un reconocimiento a la enorme transformación que vivimos en los últimos años como capital de Vaca Muerta.

Añelo dejó de ser una pequeña localidad para convertirse en uno de los principales motores económicos y energéticos del país, y hoy necesitamos más herramientas, más autonomía y más capacidad de gestión para seguir acompañando este crecimiento", sostuvo en el incio de su posteo.

Sobre el final de la publicación en dicha red social, Banderet se refirió al futuro cercano de Añelo y cómo una recategorización como la que solicitará permitirá que el corazón de Vaca Muerta continúe por esa senda de franco crecimiento. "Queremos más planificación, más infraestructura, más servicios y más recursos para seguir dando respuestas a una ciudad que crece todos los días. La recategorización permitirá fortalecer institucionalmente a Añelo, avanzar hacia nuestra futura Carta Orgánica y consolidar un municipio preparado para afrontar los desafíos del presente y del futuro. Añelo merece tener el reconocimiento institucional acorde a lo que hoy representa para Neuquén y para la Argentina", concluyó.

Qué significa que un municipio neuquino sea de primera categoría

En la provincia del Neuquén, un municipio de primera categoría es aquel que supera los 5.000 habitantes. Esta categorización está establecida por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Municipios (Ley Nº 53).

Los municipios de primera categoría gozan de mayores niveles de autonomía política, administrativa y financiera. Esta condición les permite a dichas localidades contar con más herramientas institucionales para gestionar recursos, planificar obras públicas, regular servicios y definir políticas locales de manera independiente. Además, suelen tener estructuras administrativas más complejas y mayor representación política dentro del esquema provincial.

Una de las principales facultades que adquieren los municipios de primera categoría es la posibilidad de dictar su propia Carta Orgánica Municipal (COM), una suerte de “constitución local” que establece cómo funcionará el gobierno municipal, los derechos y obligaciones de los vecinos, el régimen electoral, la organización institucional y mecanismos de participación ciudadana.

En la provincia de Neuquén, algunas de las ciudades que son municipios de primera categoría son Neuquén capital, Cutral Co, Plaza Huincul, Zapala, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Centenario, entre otras.