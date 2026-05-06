La búsqueda de Manlio Martínez mantiene en alerta a vecinos y familiares de la colonia rural Nueva Esperanza, donde el hombre desapareció hace seis días luego de salir de su casa durante la noche. Desde entonces, no volvió a comunicarse ni hubo rastros firmes sobre su paradero.

Según relató su esposa, Noelia Cortés, Martínez salió el miércoles cerca de las 23 con destino a un basural ubicado a unas cinco cuadras de la vivienda familiar. El objetivo era recolectar restos de comida para alimentar a los animales que crían. Sin embargo, nunca regresó.

La familia radicó la denuncia en la Comisaría 20 del barrio Parque Industrial y desde entonces se inició una búsqueda policial. Mientras tanto, vecinos y conocidos realizan averiguaciones por cuenta propia para intentar reconstruir los últimos movimientos del hombre.

El hombre dejó el celular cargando en la casa

Uno de los datos que más preocupa a la familia es que Martínez salió sin su teléfono celular. El aparato quedó conectado al cargador dentro de la vivienda, lo que imposibilitó cualquier intento de contacto desde el momento de la desaparición.

De acuerdo a la descripción difundida por sus allegados, el hombre es de contextura alta y vestía un pantalón verde claro, botas de trabajo de empresa, un buzo negro con rojo con capucha y una mochila negra.

La pareja vive junto a sus tres hijos pequeños, de 8, 6 y 4 años, quienes atraviesan horas de fuerte incertidumbre mientras esperan novedades.

El último rastro en la madrugada

Vecinos de la zona aseguraron haber visto a Martínez durante la madrugada del jueves en inmediaciones del basural al que se dirigía habitualmente para buscar alimento para los animales.

Sin embargo, en las últimas horas surgió un nuevo dato que podría ser clave para la investigación. Según contó Noelia Cortés, un trabajador de seguridad de un boliche afirmó haber visto al hombre el domingo a la madrugada sentado en la plaza ubicada frente a la Comisaría Primera.

De acuerdo al testimonio, luego se habría retirado caminando por Ministro González en dirección hacia el sector de la ex U9.

Hasta el momento, esa información no fue confirmada oficialmente.

La preocupación de la familia por la búsqueda

La esposa de Martínez aseguró que realizó la denuncia apenas notó la ausencia prolongada y afirmó que desde la dependencia policial le indicaron que existía un operativo de búsqueda en marcha.

No obstante, expresó preocupación por la falta de movimientos visibles en el sector.

“Nos dijeron que lo están buscando, pero yo recorro y no veo a nadie”, señaló en declaraciones radiales a LU5.

La familia también pidió colaboración a vecinos de distintos barrios para revisar cámaras de seguridad privadas o aportar cualquier dato que ayude a reconstruir el recorrido del hombre.

¿Había antecedentes de ausencias similares?

Según explicó su entorno, Martínez en algunas ocasiones anteriores había salido durante horarios nocturnos por tareas vinculadas al cuidado de animales e incluso llegó a ausentarse algunos días.

Sin embargo, remarcaron que siempre regresaba y que esta vez la falta de contacto durante casi una semana encendió todas las alarmas.

Ese antecedente forma parte de las líneas que se analizan mientras continúa la búsqueda.