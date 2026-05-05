El caso que mantuvo en vilo a Corrientes durante casi dos días tuvo un desenlace clave este martes, cuando finalmente fue hallado con vida el niño de 6 años que era intensamente buscado tras haber sido raptado por su propio padre. El operativo, que incluyó un despliegue masivo de fuerzas y la activación de un Alerta Sofía, permitió dar con el menor en un paraje rural de la provincia.

El ministro de Seguridad de Corrientes, Adan Gaya, destacó el trabajo coordinado de las fuerzas y aseguró que el hallazgo llevó tranquilidad a la población. Según detalló, el niño se encuentra en buen estado de salud y ya fue restituido a su madre, aunque continúa bajo controles médicos de rutina.

Por su parte, el jefe de la Policía provincial, Miguel Ángel Leguizamón, explicó que la clave del operativo fue un llamado de un vecino que advirtió la presencia de un hombre con un menor en una zona donde no era habitual verlos. Esa alerta permitió activar un rápido despliegue que culminó con la localización del niño.

En el procedimiento fue detenido el padre del menor, Josías Santos Regis, quien enfrenta una acusación por tentativa de homicidio, tras haber disparado contra una persona en un episodio previo vinculado al conflicto familiar. La investigación avanza además sobre el arma utilizada, que aún no fue hallada.

Otro de los puntos que generó impacto en la causa fue la detención del abogado José Codazzi, quien habría tenido un vínculo directo con el acusado. Según se informó, el letrado le alquilaba una propiedad al padre del menor, lo que lo posicionó dentro de la investigación tras el análisis de cámaras de seguridad.

Las autoridades confirmaron que el caso continúa en desarrollo, con nuevos allanamientos previstos y la recolección de pruebas para esclarecer completamente lo ocurrido. Mientras tanto, el foco está puesto en el proceso judicial que deberá determinar las responsabilidades penales en un hecho que generó fuerte conmoción social.