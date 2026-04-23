Aniversario de Huinganco: el intendente anunció una inversión de $180 millones para mejorar el sistema de agua

La localidad de Huinganco, en el norte de la provincia del Neuquén, celebró ayer su aniversario número 62 de vida institucional en un acto que contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, quien anunció una serie de obras para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Entre los anuncios más destacados se encuentra la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM), aulas en una escuela y un reacondicionamiento integral del sistema de agua potable.

El intendente Luis Sepúlveda habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca de las obras proyectadas en la localidad.



Sistema integral de agua potable

Sobre este tema, Sepúlveda anunció: “Hicimos a través de Recursos Hídricos cinco perforaciones, pudimos conseguir los fondos y presentamos el proyecto para llevarlo a cabo. Una de las perforaciones se transformó en un cargadero de agua para los camiones tanto de carga como hidrantes, para los que riegan. Este año estuvimos complicados, tuvimos la suerte que en cinco lugares que se perforaron salió agua, y eso le permitirá al vecino utilizarla con tranquilidad”.

En ese sentido continuó: “Ayer firmamos un convenio con el EPAS para mejorar la cañería de agua potable, es una inversión cercana a los $180 millones”.



Obras de asfalto y cloacas

A propósito de esto, el intendente dijo que “el asfalto llega hasta la entrada de la localidad, no pudimos seguir avanzando con más cuadras porque estamos trabajando con las cloacas también. No pudimos avanzar con cordones cuneta ni con más asfalto porque vamos a tener que romper para hacer las cloacas”.

“La Ruta 39 nos cambió la vida a la gente de acá, antes era un tema ir a Andacollo cuando las rutas estaban tan mal”, concluyó.



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