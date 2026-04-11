Huinganco avanza con la instalación de una nueva obra religiosa y artística que busca convertirse en un punto de referencia para el norte neuquino. Se trata de la escultura del Sagrado Corazón de Jesús, que se integra al denominado Camino de la Fe, un corredor que conecta distintos puntos de la provincia con valor espiritual, cultural y turístico.

El proyecto está a cargo del arquitecto y escultor Alejandro Santana, quien dialogó con Entretiempo por AM550. Allí contó que ya se encuentra trabajando en el lugar y destacó el significado de la obra para la comunidad. “Es el Sagrado Corazón de Jesús, el patrono de Huinganco”, explicó, y agregó que se trata de una representación distinta: “Es un Cristo resucitado, un Cristo vivo, no un Cristo sufriente”.

Durante la charla, el artista describió el concepto de la escultura y su vínculo con la identidad local. Según relató, la figura muestra a Jesús en movimiento, con elementos propios de la región: “Es un Cristo que está caminando, con un poncho y con un báculo, porque también está la imagen del Buen Pastor”. En ese sentido, remarcó que la idea es reflejar el perfil del norte neuquino: “Todo el norte es un pueblo de pastores y Jesús es el Buen Pastor”.

La obra avanza con etapas definidas

Santana detalló en AM550 que el montaje ya está en marcha. “Armamos la parte del torso hacia abajo y ahora estamos con la parte superior”, señaló, al describir el avance de la estructura. La intención inicial era llegar al aniversario de la localidad, aunque reconoció que los tiempos son ajustados: “Hay muchísimo trabajo”, comentó, y confirmó que la inauguración se postergó para el 22 de abril.

El proyecto no se limita a la escultura. También contempla una cruz de gran escala, de unos 13 metros de altura, con estructura de hierro revestida en madera. En su interior llevará un vitró inspirado en el Cristo de San Damiano, una imagen emblemática dentro de la tradición cristiana.

Consolidar el turismo religioso

El emplazamiento elegido es el cerro Calvario, un punto estratégico por su vista de 360 grados hacia el valle y la Cordillera del Viento. “Es un lugar maravilloso”, describió el escultor durante la entrevista, al tiempo que destacó su potencial como atractivo para visitantes.

La iniciativa se suma a otros desarrollos que buscan fortalecer el turismo religioso en la provincia. El Camino de la Fe, que supera los 650 kilómetros, articula distintas localidades a partir de su patrimonio espiritual y cultural, integrando paisaje e identidad.

Santana, reconocido por obras como el Vía Christi y el Cristo Luz en Junín de los Andes, también mencionó que mantiene en carpeta nuevos proyectos en la región, aunque algunos aún no avanzaron. Mientras tanto, en Huinganco, la obra continúa tomando forma y se perfila como un nuevo punto de encuentro entre la fe, el arte y el territorio.