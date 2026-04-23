Villa del Nahueve celebró sus 37 años de vida institucional con la llegada del gas natural

La comisión de fomento de Villa del Nahueve celebró ayer su aniversario número 37 con la inauguración de la red de gas, una obra que permitirá acceder al servicio a todas las familias de la localidad. También se otorgaron créditos accesibles a través de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) para que los vecinos puedan financiar la conexión domiciliaria.

El acto fue encabezado por el gobernador, Rolando Figueroa, y el presidente de la comisión de fomento, Florentino Poblete. Contó con la participación de los vecinos, y asistieron los ministros de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; de Educación, Soledad Martínez; de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el secretario del Interior, Gustavo Coatz; y el delegado regional del Alto Neuquén, Néstor Fuentes.

La obra del gas permitirá conectar a Villa del Nahueve y Bella Vista con el sistema troncal, avanzando desde la estación reguladora de Cayanta y marcando un paso clave hacia la autosuficiencia energética regional.

Una obra histórica para la localidad

Al respecto, Figueroa manifestó que al momento de asumir la gestión “comenzamos a trabajar a ver cómo podíamos hacer los gasoductos para que puedan llegar a los distintos lugares de la Provincia y también llegar con plantas GLP a otros lugares”.

En ese sentido anticipó que “vamos a llegar con gas natural también a Las Ovejas y vamos a continuar para poder llegar hasta Varvarco y hasta Manzano Amargo con una empresa provincial como es HIDENESA”.

“Fíjense qué importante que es poder venderle al mundo pero que nuestra gente tenga gas”, manifestó.

Por otro lado, el mandatario se refirió al Proyecto Multipropósito Nahueve, y explicó que “nosotros comenzamos a trabajar, pudimos terminar una represa que estaba muy atrasada, que estaba con muchos saldos impagos hacia el empresario también. Ahora Villa del Nahueve va a comenzar a generar energía, vamos a comenzar a hacer la línea que va hasta Andacollo. Creo que es muy importante para todo el pueblo tener esta represa multipropósito”.

“Es muy importante poder generar electricidad, pero también es muy importante proveer agua para el consumo y también poder tener la posibilidad de riego”, cerró.

Poblete, por su parte, expresó que “estamos viviendo un momento muy lindo que es la red de gas para todos los habitantes. Agradezco al señor gobernador porque fue gestión, no fue una promesa de campaña”.

Créditos de ADUS

También se llevó adelante la entrega de créditos de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable para la conexión del gas domiciliario gracias al programa Gas en tu Hogar.