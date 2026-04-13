El boleto del transporte público en Neuquén pasará de $1.140 a $1.390 en los próximos días, luego de casi un año sin modificaciones. La actualización comenzará a regir una vez que se completen los procesos técnicos del sistema y se impacte en las validadoras. El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, explicó que la suba responde al incremento de costos en insumos clave. “Hemos sufrido en el último tiempo bastantes desfasajes con respecto a combustible y distintos ítems que tiene la estructura de costos, lubricantes, cubiertas y demás”, señaló.

Según precisó, el valor actual del pasaje se mantenía desde junio de 2025. “A partir de que hagamos todos los trámites y se impacten las validadoras, va a pasar a $1.390. Veníamos con un boleto de $1.140 desde el mes de junio”, indicó.

A pesar del aumento, desde el municipio sostienen que la tarifa neuquina continúa siendo una de las más bajas del país. “Sigue siendo claramente el boleto más bajo del interior. La gran mayoría de las ciudades de características similares tienen un boleto altamente superior al de Neuquén”, afirmó Espinosa. La comparación con otras localidades refleja esa diferencia. Entre las tarifas más altas se encuentran Pinamar ($2.625), San Martín de los Andes ($2.500), Centenario ($2.478) y Pergamino ($2.214). También aparece San Carlos de Bariloche, con un boleto de $2.045,71.

En un nivel intermedio figuran ciudades como Resistencia y Corrientes ($1.885), Córdoba ($1.720), Cipolletti ($1.600) y Rosario ($1.580), entre otras. Incluso otras localidades como General Roca, Villa Carlos Paz y Mendoza presentan valores superiores al nuevo cuadro tarifario neuquino.

El funcionario remarcó además que, mientras en otras ciudades se aplicaron múltiples aumentos en el último año, en Neuquén la tarifa se mantuvo estable hasta ahora. En ese contexto, la única excepción es el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde los boletos son más bajos debido a los subsidios nacionales.

“Hace años que la ciudad de Neuquén no recibe ningún aporte del sistema nacional. Todo el costo del boleto va por cuenta del municipio”, aseguró Espinosa.

Por último, destacó que el sistema local combina tarifas contenidas con mejoras en el servicio. “Tenemos una concesión nueva, un sistema excelente, denominado uno de los más importantes del país”, afirmó, y agregó que la política se complementa con beneficios como el boleto estudiantil gratuito, ampliando el acceso al transporte público.