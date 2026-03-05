La ciudad de Neuquén sumó 36 nuevos colectivos cero kilómetro al servicio COLE, en un acto que se realizó este miércoles en el Parque Jaime de Nevares. La presentación oficial estuvo encabezada por el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa, quienes destacaron la importancia de esta incorporación para mejorar la movilidad y la accesibilidad en la capital neuquina.

Con estas unidades, que se suman a las 180 ya existentes, la flota crece un 20%, lo que permitirá aumentar la frecuencia de los servicios, ampliar la cobertura y brindar mayor comodidad a los usuarios. Además, se reforzará la conectividad nocturna: las líneas 2, 5, 12, 17, 22, 25, 28 y 30 se suman a las ya existentes 6 y 8, beneficiando especialmente a trabajadores del rubro gastronómico y del sistema de salud que se trasladan durante la madrugada.

En su intervención, Mariano Gaido resaltó el orgullo de la ciudad por su sistema de transporte: “El mejor servicio de transporte de la república argentina lo tiene Neuquén. Eso es orgullo neuquino”. Además, anunció que en menos de 60 días se incorporará una nueva modalidad de transporte eléctrico, consolidando la modernización iniciada con esta flota. El mandatario también destacó el boleto estudiantil gratuito, un beneficio que busca acompañar a los jóvenes en su educación y su futuro.

Por su parte, Mauro Espinoza, director de Transporte, calificó la incorporación como un hecho histórico: “Son vehículos cero kilómetro, con validador SUBE, validador del boleto estudiantil neuquino, cámaras, GPS y aire acondicionado frío-calor. Va a ser un antes y un después del sistema COLE”. El funcionario agregó que se implementará un servicio nocturno, beneficiando a cientos de trabajadores que se movilizan en horarios de madrugada.

El gobernador Rolando Figueroa también valoró la modernización del transporte urbano: “Es importante contar con un sistema moderno y accesible. Hay un avance muy importante para los vecinos de Neuquén y hay que felicitar el gran esfuerzo que realiza la Municipalidad”.

La nueva flota suma beneficios

Mayor conectividad nocturna: Ampliación de líneas nocturnas para reforzar la seguridad y previsibilidad del transporte en la noche.

Accesibilidad: Sistema auditivo interno en los colectivos, que informa las paradas clave, facilitando la autonomía de personas no videntes.

Nuevos recorridos:

Línea 31 : Conectará el Balcón de la Ciudad con el Mirador del Río Limay, pasando por el Polo Tecnológico, la UNCo y la Legislatura.

: Conectará el Balcón de la Ciudad con el Mirador del Río Limay, pasando por el Polo Tecnológico, la UNCo y la Legislatura. Ampliación de la Línea 10: Llegará a los Distritos 6 y 7 de la Meseta, extendiendo la cobertura a nuevos barrios.

Con estas mejoras, la ciudad de Neuquén busca fortalecer su transporte urbano, ofreciendo mayor comodidad, seguridad y accesibilidad a los vecinos, mientras acompaña el crecimiento y la expansión de la capital provincial.