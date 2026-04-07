Como cada año, este martes se realizó la 17ª Asamblea del Consejo Provincial de Turismo en Neuquén Capital, donde se reunieron representantes del sector y autoridades para definir los pasos a seguir en este 2026, buscando ofrecer mejores servicios a los visitantes y fortalecer la actividad.

En diálogo con el programa Entretiempo de AM550, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, estuvo presente en el encuentro y detalló que se hizo la comparación entre 2025 y 2026, específicamente comparando el verano, que fue mucho mejor que el anterior.

Además se adelantaron todas las propuestas que se vienen para el invierno, articulando con municipios y el sector privado, tras una temporada invernal que fue mala para el sector.

Ampliación del Aeropuerto y mejoras para el turismo

"El gobierno de Neuquén ha puesto el eje en la conectividad terrestre, con las rutas y con el Aeropuerto Chapelco, que ya se inauguró la primera parte de la renovación. No hay turismo posible si no hay buena conectividad terrestre y aérea", aseguró el intendente.

Indicó que la idea es pensar a la provincia como una sola, a pesar de las particularidades de cada región, para que el turismo se potencie en todo el territorio. "Entender que el turismo es trabajo para la gente, eso nos motiva a estar trabajando todos juntos", agregó Saloniti.

En cuanto al Aeropuerto Aviador Carlos Campos, relató que ya se inauguró todo el sector de ingreso y antes de la temporada invernal estará finalizada la zona de arribos con los locales comerciales, el cual ahora tendrá 2050 metros cuadrados, el doble de antes.

"Como sanmartinense estamos felices porque ahí ves el volumen de vuelos que tenemos, y si le sumamos mejoras en servicio e infraestructura, podemos dar el salto para que la aguja económica nos ayude", indicó.

En total hay entre tres a cuatro vuelos diarios a San Martín, lo cual ha aumentado ahoraya que en la previa al "Patagonia Run", uno de los eventos deportivos más convocantes del país, Aerolíneas Argentinas amoldó más vuelos para que los deportistas lleguen a tiempo y sin escalas.

Saloniti adelantó que proyectan generar conectividad directa con Chile, algo que generaría un impacto notable en la ciudad.

Mira la entrevista completa: