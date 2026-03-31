Comienza  “Nos Vamos”, el nuevo programa turístico que se emitirá por Canal 24/7 de Neuquén

Con el objetivo de mostrar el potencial turístico de la región y su impacto en la economía, Prima Multimedios anunció el lanzamiento de “Nos Vamos”, un nuevo programa televisivo que comenzará a emitirse en la grilla de Canal 24/7 de Neuquén.

El ciclo saldrá al aire todos los miércoles a las 21, con una duración de una hora, y contará con transmisión simultánea a través de Twitch y del sitio web CN247.TV. Además, cada emisión quedará disponible en el canal de YouTube 247CanaldeNoticias, ampliando su alcance a distintas plataformas digitales.

La producción se presenta como un espacio dinámico, fresco y accesible que buscará abordar el turismo desde una mirada integral. A lo largo de cada programa, se incluirán entrevistas con referentes del sector: funcionarios públicos, representantes de cámaras y asociaciones, empresarios, inversores, prestadores turísticos y especialistas del ámbito académico.

Lejos de limitarse a un formato tradicional de viajes, “Nos Vamos” pondrá el foco en el turismo como una actividad estratégica en constante crecimiento. En ese sentido, se analizarán aspectos como su impacto económico, el desarrollo territorial, las nuevas tendencias del sector y las oportunidades de inversión.

El programa también destacará la diversidad de la oferta turística del norte de la Patagonia, incluyendo segmentos como el turismo receptivo, corporativo, de reuniones, deportivo, religioso, de aventura y experiencias.

Entre los temas que formarán parte de la agenda se encuentran la conectividad aérea, los procesos de comercialización, el rol de las agencias de viajes y los principales eventos del sector, donde se generan oportunidades de negocio.

De esta manera, “Nos Vamos” se posiciona como un nuevo espacio de encuentro, análisis y difusión que busca mostrar al turismo no solo como una experiencia, sino como uno de los motores clave del desarrollo económico regional.