Neuquén reunió al sector turístico para planificar el 2026 y fortalecer las propuestas

Este martes 7 se está llevando adelante en Neuquén Capital la 17ª Asamblea Consejo Provincial de Turismo en el Centro de Convenciones Domuyo, con el fin de delimitar objetivos y reforzar la propuesta turística de la provincia. Durante este evento se presentarán lineamientos de trabajo para 2026, plan de marketing y acciones, presentación de podcast, presentarán los resultados de la Temporada Estival y anuncio de calendario de Consejos Regionales.

En las palabras de bienvenida, la Ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves afirmó:

"Es muy importante para nosotros contar con el sector privado porque estamos convencidos de que la única forma de desarrollar el turismo es de manera mancomunada, con los intentendes o presidentes de comisiones de fomento y el Gobierno de la Provincia".

Esteves detalló que el turismo hoy es la segunda actividad económica más importante de Neuquén pero que se sigue trabajando para consolidarla y que esto se traslade a todo el territorio y al sector privado.

"El Estado tiene que generar siempre las condiciones para que el sector público se pueda desarrollar y pueda dinamizar la economía de cada localidad, pueda generar empleo y dar un buen servicio", agregó.

Más de 27.000 puestos de empleo y el norte en tendencia

Esteves habló de la importancia de cuidar el ambiente, el cual es fundamental para hacer crecer la economía. "Más del 80% de los turistas que nos visitan nos eligen por nuestros entornos naturales", detalló.

"Desde el Gobierno entendemos que el turismo es gran generador de empleo, hoy genera más de 27 mil puestos de manera directa, genera arraigo en la población y distribuye de manera territorial los recursos, que es nuestro primer desafío". Sobre esto indicó que aunque actualmente el turismo está más centrado en la región de los lagos del Sur, "esta gestión ha logrado poner al norte de moda".

Logros y anuncios

Sobre los puntos fuertes de Neuquén, Esteves destacó que es la provincia con más superficie esquiable del país, ofrece termalismo, senderismo y turismo de reuniones.

La Ministra agregó que se están construyendo 499 kilómetros de rutas nuevas, 128 kilómetros en licitación y 123 kilómetros prontos a licitarse.

Se está poniendo en valor el paso Mamuil Malal y ya se ha inaugurado la primera etapa del Aeropuerto Chapelco, la segunda se inaugurará previo al inicio de la temporada invernal. Además se está pensando en modificar el actual aeropuerto de Neuquén Capital debido a la gran demanda y tráfico aéreo.

"Ese es el lineamiento que tenemos por parte del gobernador, integrar la provincia por regiones, entendiendo que cada una tiene su identidad, que cada una tiene algo para mostrar" además adelantó que "queremos que cada región tenga su plato típico para hacer como un Masterchef entre todas las regiones. Un jurado va a elegir el plato que distinga a cada región", adelantó Esteves.