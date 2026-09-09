Anuncio clave de Mariano Gaido: Neuquén licitó un nodo sobre Conquistadores del Desierto y Ruta 7

En la entrevista exclusiva que realizó Pancho Casado en el programa La Mañana es de la Primera, el intendente Mariano Gaido anunció la licitación de un nodo estratégico en el Parque Industrial de la ciudad. Se trata de Conquistadores del Desierto.

“Se anuncia el nodo de Casimiro Gómez, que es un desastre. Estamos licitando el nodo de Conquistadores del Desierto en el Parque Industrial, otro sector donde también hay un colapso. Son los dos sectores más complicados: Casimiro Gómez con la doble autovía y el nodo también en Parque Industrial”, manifestó el funcionario capitalino.

Dónde estará el nodo que se construirá sobre Conquistadores del Desierto

El mismo estará ubicado dentro del Parque Industrial de Neuquén (PIN), en la calle Conquistadores del Desierto y Ruta 7.

El proyecto consta de un puente elevado para quien circula por Ruta 7, mientras que por abajo cruzarán quienes van de un sector al otro del Parque Industrial.

El nodo sobre calle Casimiro Gómez

Se trata de un sector donde habrá una doble autovía para aliviar un poco el colapso vehicular.

El Nodo Casimiro Gómez y las obras en la calle Conquistadores del Desierto (exAutovía Norte) forman parte de un plan vial estratégico de accesos diseñado conjuntamente por la Municipalidad de Neuquén y el Gobierno provincial. El objetivo central es agilizar el tránsito en el norte de la capital neuquina.

Se proyectó la construcción de un cruce con puente elevado sobre la calle Conquistadores del Desierto. Este conectará de forma directa con la rotonda de la calle Casimiro Gómez y el nodo del Parque Industrial (PIN).

La obra elimina los giros a la izquierda en zonas de alta velocidad. Reemplaza el sistema de rotondas tradicionales por derivadores y rulos viales a distinto nivel. Esto agilizará el paso de los miles de vehículos que ingresan diariamente desde la zona de Vaca Muerta.

El Gobierno de Neuquén inició la licitación de los puentes sobre Casimiro Gómez y la duplicación de calzada en este importante corredor, tras lograr el traspaso de la jurisdicción de la ruta que antes pertenecía a Nación.