El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente de la ciudad, Mariano Gaido, encabezaron ayer el lanzamiento del Parque Industrial Capital, un proyecto de planificación integral pensado para fomentar el desarrollo en la región al generar empleo e inversiones.

El secretario de Innovación y Gestión Estratégica de la Municipalidad, Gastón Contardi habló en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y destacó: “Hace seis años estamos con la planificación de este proyecto, todo lo que tiene que ver con la cesión de tierras. Se trata de una iniciativa acompañada por la Legislatura que contempla un parque solar, un complejo ambiental y 1.200 hectáreas para un parque gigante, el más grande de la Patagonia y uno de los más imponentes del país”.

Afirmó además que “el lunes hacemos recorrida de obra” y que “se abrió el registro para empresas de Neuquén, ya que probablemente haya muchas que están mal ubicadas por el crecimiento urbano”.

Gastón Contardi, secretario de Innovación y Gestión Estratégica de Neuquén.

El funcionario manifestó que el parque “va a tener un acceso doble por Ruta 67, en breve se verán los tótems y por el corazón de la colonia Nueva Esperanza. Hay una calle importante que pasa de este a oeste, y la ruta de norte y sur”.

“Va a subir el tránsito, la ciudad crece para ese lado con desarrollos en la meseta, es la nueva localidad en la que estamos creciendo”, agregó.

Por otro lado, Gastón Contardi reveló que la empresa encargada de la obra está haciendo los trabajos de movimientos de suelo.

“Los terrenos se venden, estamos recibiendo las tasaciones de la Provincia para que le ponga precio a la venta”, dijo Contardi y añadió que “la segunda parte será registro nacional e internacional de empresas, eso sería la segunda etapa, y con eso empezaría el proceso de licitación de las tierras”.

También, el funcionario de la Municipalidad subrayó que “no se pagará licencia o derecho de construcción, hoy el espacio es inhóspito, pero mañana será un gran parque”.

El Parque Industrial Capital tendrá un régimen especial que está por fuera del tarifario; contará con un 100% de impuestos gratuitos los primeros cinco años.

“Necesitamos que lo más rápido posible se instalen las empresas. Las que superen los tres años ya no van a acceder al descuento, solo tendrán 50% de la licencia comercial”, expresó el secretario de Innovación y Gestión Estratégica.

La Municipalidad proyecta que el complejo brinde 20.000 empleos y que sea realmente productivo.

“Va a ser el desarrollo público-privado más grande de la historia de Neuquén”, sentenció Gastón Contardi.

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