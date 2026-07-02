Las condiciones climáticas cambiaron por completo la circulación en buena parte de la provincia. La nieve, el hielo, las lluvias y las fuertes ráfagas de viento obligan a consultar el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje y también mientras se está en camino.

En ese contexto, el Gobierno de Neuquén recordó que la aplicación Neuquén Te Cuida concentra información actualizada sobre la transitabilidad de los caminos y reúne otras herramientas pensadas para quienes necesitan desplazarse por la provincia.

Consultar las rutas antes... y también durante el viaje

La principal recomendación es revisar el estado de las rutas antes de salir. Sin embargo, la aplicación también resulta útil para quienes ya están viajando y necesitan conocer si hubo cambios en el trayecto por una nevada, lluvia intensa, viento o la formación de hielo sobre la calzada.

Desde la plataforma se puede acceder al estado actualizado de rutas y caminos, consultar el clima por regiones y visualizar mapas con información útil para planificar el recorrido.

Las autoridades remarcaron que no todas las rutas cuentan con cobertura de internet durante todo el trayecto, por lo que recomiendan planificar el viaje con anticipación y revisar la información antes de ingresar a los sectores con menor conectividad.

Una herramienta que suma funciones para quienes circulan por la provincia

Además del estado de las rutas, Neuquén Te Cuida incorpora otras funciones orientadas a la seguridad y la asistencia.

Entre ellas se destacan:

Botón SOS para solicitar ayuda en una emergencia.

Posibilidad de incorporar un contacto SOS que también recibe la alerta.

Acceso rápido para comunicarse con la Policía o los Bomberos.

Consulta del clima por regiones.

Mapas de rutas, caminos y puestos policiales.

Consejos para conducir en invierno e información sobre el Operativo Invierno.

Una recomendación para quienes tienen previsto viajar

Ante el temporal que afecta distintos sectores de Neuquén, las autoridades insistieron en la importancia de informarse antes de salir y de seguir la evolución de las condiciones durante el viaje, especialmente si el recorrido incluye zonas cordilleranas o sectores donde el estado del camino puede modificarse en pocas horas.

Además de la aplicación, también recomendaron seguir el canal de WhatsApp Rutas Neuquinas de Vialidad Nacional para recibir reportes oficiales directamente en el teléfono celular.

La aplicación Neuquén Te Cuida está disponible de forma gratuita para Android, iPhone y también cuenta con una versión web.

Cómo descargar la app