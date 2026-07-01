Temporal de nieve y viento en Neuquén: restringen la Ruta 237 y hay localidades afectadas por cortes de luz y caída de árboles

La llegada de un intenso frente frío mantiene en alerta a gran parte de la provincia de Neuquén, donde las fuertes ráfagas de viento, las nevadas y las bajas temperaturas complican la circulación y generan distintos inconvenientes en varias localidades.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informaron que la situación más compleja se registra en el sur provincial. En Villa La Angostura, la localidad más afectada por el temporal, se produjeron caídas de árboles, voladuras de chapas y cortes en el suministro eléctrico. En San Martín de los Andes también se reportaron árboles caídos y daños provocados por el viento.

Las nevadas, de variada intensidad, afectan principalmente el corredor de la Ruta Nacional 40, en el tramo de los Siete Lagos, y distintos sectores de la Ruta Nacional 237, donde se implementaron restricciones preventivas para evitar incidentes.

Rutas con circulación restringida e intransitables

Como consecuencia de las condiciones climáticas, permanece restringida la circulación en la Ruta Nacional 237 en los siguientes tramos: entre Piedra del Águila y Collón Curá, entre Arroyito y Piedra del Águila y entre Dina Huapi y Collón Curá.

Además, se informó que permanecen intransitables las rutas provinciales 13 y 46, en el sector Rahue, debido a las intensas nevadas acumuladas sobre la calzada.

Las empresas de transporte de pasajeros también resolvieron reprogramar los servicios debido al estado de las rutas y a las condiciones meteorológicas.

Los cortes preventivos sobre la Ruta Nacional 237 son coordinados por la Policía del Neuquén, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Vialidad Nacional, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y la Dirección Provincial de Transporte, con el objetivo de preservar la seguridad de quienes circulan por la región.

Según el pronóstico oficial, durante la madrugada del miércoles se espera una intensificación del temporal sobre el centro y norte de la provincia, con impacto en el norte neuquino, la región de Vaca Muerta, Confluencia y Limay, donde podrían registrarse nevadas, fuertes vientos y una marcada disminución de la visibilidad.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios, respetar las indicaciones de los organismos que trabajan en el operativo y seguir la evolución del temporal únicamente a través de los canales oficiales.