El Ministerio de Salud de Neuquén oficializó una nueva serie de designaciones de profesionales para reforzar la atención en puntos estratégicos de la red sanitaria.

Estas incorporaciones se suman a las 16 realizadas en marzo y consolidan el objetivo de cubrir vacantes clave en hospitales de la Capital, el sur, el norte y la zona petrolera.

Las resoluciones, firmadas por el ministro Martín Regueiro, detallan la incorporación de profesionales en cuatro centros de salud fundamentales:

Hospital Añelo “Dr. Artemio Rubén Bautista”: se oficializó la designación de Gavin Lionel Braye para prestar servicios en la región Vaca Muerta.

Hospital Provincial Dr. Eduardo Castro Rendón: se tramitó la designación de Daniela Florencia Agüero, Yamila Nadia Itatí Basilotta Marquez y Cecilia Inés Podbersich. Estas incorporaciones cubren vacantes dejadas por jubilaciones y renuncias.

Hospital San Martín de los Andes “Dr. Ramón Carrillo”: se designó a Julia Giménez Palacios y Lucas Andrés Macagno para cumplir funciones en este centro dependiente de la región de los Lagos del Sur.

Hospital Chos Malal “Dr. Gregorio Álvarez”: la zona norte contará con el refuerzo de las médicas Cynthia Chernicoff y Tamara Edit Riera Torres.



Estabilidad laboral y regularización

Un aspecto destacado de estas medidas es la regularización de la situación laboral. Gavin Lionel Braye, al igual que Agüero, Basilotta Marquez, Giménez Palacios, Macagno y Riera Torres, venía desempeñándose como trabajador eventual dentro del Sistema Público Provincial de Salud (SPPS).

Con estas resoluciones, los profesionales pasan a formar parte de la planta en período de prueba, garantizando no solo el refuerzo de los equipos médicos, sino también la estabilidad del recurso humano que ya conoce la realidad de sus comunidades.

