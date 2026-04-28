La Avenida Raúl Alfonsín empieza a cambiar en puntos clave de su traza. Desde la noche de este lunes, la Municipalidad de Neuquén puso en marcha un operativo para reemplazar los guardarraíls dañados por nuevas estructuras de hormigón que redefinirán la separación entre calzadas.

El objetivo es claro: reorganizar la circulación en uno de los accesos más transitados de la ciudad y mejorar las condiciones de manejo en un corredor donde el flujo de vehículos creció de forma sostenida.

Qué cambia en la avenida

Los tradicionales guardarraíls metálicos, que ya presentaban daños por distintos siniestros, serán retirados. En su lugar, se instalarán barreras tipo “New Jersey”, estructuras de hormigón diseñadas para dividir carriles de manera más firme y duradera.

“Los guardrails volvieron a ser siniestrados, así que tomamos la decisión de retirar esa protección y modificarla por un new jersey”, detalló la subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno.

Estas nuevas barreras estarán adaptadas a la traza de la avenida, con un diseño pensado específicamente para ese sector.

Más que una barrera: un nuevo corredor

El cambio no será solo funcional. Las estructuras incorporarán espacios centrales con vegetación, lo que permitirá sumar forestación y mejorar la visual del ingreso a la ciudad.

Bruno detalló que “contendrán una especie de maceteros centrales que nos van a permitir mantener la separación de las calzadas y reforzar la seguridad vial”.

Además, una vez colocadas, se sumará un sistema de riego por goteo para sostener el mantenimiento de esos espacios verdes.

Cómo serán los trabajos

La obra demandará una inversión de 2.000 millones de pesos y tendrá un plazo estimado de 210 días.

Para evitar complicaciones en el tránsito, las tareas se realizarán principalmente de noche y durante fines de semana. El primer tramo fue entre las 22 y las 6 en el sector del tercer puente, en el ingreso al barrio Terrazas del Neuquén.

Los trabajos avanzarán por etapas, interviniendo distintos sectores entre las colectoras de ingreso y salida.

Una intervención en un punto clave

La Avenida Alfonsín es uno de los principales accesos a la ciudad y conecta zonas de alto crecimiento urbano. Con esta intervención, el corredor suma una nueva configuración que apunta a ordenar el tránsito y acompañar ese desarrollo.

La obra no solo modifica la infraestructura existente: redefine cómo se circula por uno de los ingresos más utilizados de Neuquén.