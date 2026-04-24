En el marco del 60° aniversario de Plaza Huincul, el gobernador Rolando Figueroa realizó uno de los anuncios más esperados en materia de infraestructura vial para el corazón productivo de la provincia: el asfalto de la Ruta Provincial 51. La obra, que unirá el tramo desde el lago Mari Menuco hasta el empalme con la Ruta 17, promete transformar la logística regional.

Un acuerdo clave con las empresas operadoras

El mandatario neuquino precisó que el jueves 30 de abril se formalizará el acuerdo con las empresas operadoras del sector energético para garantizar los fondos necesarios. "Vamos a estar firmando en Buenos Aires el financiamiento para poder pavimentarla", aseguró Figueroa, destacando que el trabajo conjunto entre el sector público y privado es el motor para estas obras de gran escala.

Este tramo es vital para el desarrollo de Vaca Muerta, ya que gran parte del flujo de equipos e insumos petroleros transita por esa zona. Al consolidar este corredor asfáltico, se busca una alternativa eficiente y segura para el transporte de carga.

El alivio para la Ruta 7 y la conectividad de la Comarca petrolera

Uno de los objetivos centrales de esta pavimentación es la seguridad vial de los vecinos de la región. Actualmente, la Ruta 7 soporta una carga de tránsito que excede su capacidad en horas pico. “Esta obra permitirá liberar la Ruta 7”, explicó el gobernador, señalando que el asfalto en la 51 impactará directamente en los habitantes de Plaza Huincul y Cutral Co, quienes contarán con un acceso y una salida mucho más fluidos y seguros hacia los distintos yacimientos y la capital provincial.

Preparando la logística para el hub del GNL

El anuncio de este viernes no es aislado, sino que forma parte de un plan mayor de competitividad. Figueroa vinculó la mejora de las rutas con el proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL). Para que la Comarca Petrolera se transforme en un hub logístico internacional, la infraestructura vial es el primer paso.

“Para ser competitivos tenemos que optimizar los costos, y eso incluye tener rutas despejadas y accesibles”, subrayó Figueroa, quien viajará a Houston en los próximos días junto al intendente Claudio Larraza para presentar el potencial de la zona ante inversores internacionales.