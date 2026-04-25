El Gobierno de Neuquén continúa a paso firme con su plan integral de obras viales para pavimentar cientos de kilómetros de rutas provinciales que conectarán las distintas regiones del territorio, con el objetivo de mejorar la integración para el desarrollo tanto turístico como productivo de la jurisdicción norpatagónica.

En este contexto, el gobernador Rolando Figueroa anunció que en agosto quedarán listos 20 kilómetros de asfalto en la Ruta 7, una obra clave que mejorará la circulación en la región del Alto Neuquén.

“En agosto finalizamos los primeros 20 kilómetros y ya adjudicamos otros 35 que vamos a firmar en los próximos días. Este es un cambio concreto: una traza en diagonal que acorta en 100 kilómetros el tránsito por pavimento hacia el Alto Neuquén”, expresó el Gobernador en su cuenta de X.

“Vamos a seguir con nuevos tramos y antes de marzo de 2027 tendremos toda la traza iniciada”, anunció Figueroa.

Y concluyó: “Ordenamos para redistribuir y defender Neuquén con obras que transforman la realidad de nuestra comunidad”.

El Ejecutivo que conduce Figueroa planea culminar un total de 11 obras viales entre este año y el año que viene. La idea es concretar más de 650 kilómetros de asfalto.



