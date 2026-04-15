Una madrugada de tensión y máquinas trabajando

La reparación del caño que se rompió en el bajo neuquino se completó a las 4 de la madrugada, tras un operativo que se extendió durante toda la noche en una zona clave de la ciudad.

Con la obra terminada, desde el sistema de bombeo de Leguizamón encendieron las bombas y comenzaron a presurizar las redes para que el agua vuelva a cada barrio.

Según informaron, el servicio empezará a normalizarse cerca de las 14 horas, aunque el proceso será progresivo y no llegará al mismo tiempo a todos los sectores.

Hasta las 4 AM se extendió la reparación del caño en el bajo.

El tránsito, fuera de control en puntos críticos

Aunque el trabajo técnico ya terminó, la escena en la calle sigue lejos de ordenarse.

En Lastra y Pampa, y también en Chile y San Luis, los cortes continúan y el tránsito colapsó en las horas pico de la mañana. Se repiten los bocinazos, las filas interminables y las maniobras al límite.

Varias motos circularon por las veredas para esquivar los embotellamientos, y muchos automóviles se metían por cualquier espacio disponible, en medio de una mañana cargada de tensión.

Los barrios que esperan volver a tener agua

La rotura del acueducto —un caño de 225 milímetros con una fisura de casi dos metros— impactó en una amplia zona de Neuquén.

Los sectores afectados incluyen:

Centro sur

Centro este

Barrio Nuevo

Villa María

Río Grande

Don Bosco

Belgrano

Limay

La recuperación será desigual: mientras algunas viviendas podrían recibir agua primero, otras deberán esperar a que el sistema termine de estabilizarse.

Qué hacer si el agua no vuelve

Desde el organismo indicaron que, si pasado el horario previsto el suministro no se restablece, los vecinos pueden comunicarse al 0800-2224827 las 24 horas, para realizar el reclamo correspondiente.

Una falla que expuso la fragilidad del sistema

El caño afectado, de hormigón comprimido, presentó una fisura de grandes dimensiones. Entre las causas posibles se mencionan la antigüedad del acueducto, el desgaste del material y vibraciones por obras cercanas.

La intervención obligó a cortar una de las arterias más transitadas de la ciudad y desplegar un operativo intenso durante toda la noche.

Ahora, con los trabajos finalizados, la expectativa está puesta en que el servicio vuelva a cada casa y en que el tránsito deje atrás una de las jornadas más complicadas de los últimos días en la ciudad.