En el marco del plan para pavimentar 3.000 cuadras en toda la ciudad, la Municipalidad de Neuquén trabaja sobre el asfaltado de 300 calles en el barrio Valentina Sur. Actualmente hay 40 en ejecución y 70 que se encuentran en proceso de licitación.

En diálogo con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550, la subsecretaria de Infraestructura de la Municipalidad, Mariel Bruno detalló que “con las 40 cuadras en ejecución y 70 en proceso de licitación cumpliremos con más de 300 en el sector dentro de un plan integral. La idea es seguir pavimentando mientras no llueva”.

En ese sentido comentó: “La idea es volver a tomar la humedad necesaria producto de las lluvias para colocar la carpeta arriba y también hacemos recambio de suelo en caso de que haya mucha agua. De lo contrario, esperamos que drene mientras en las obras hay otras tareas para realizar”.

“Hay más de 60 obras en marcha en la ciudad y hacemos tareas en función de lo que se puede realizar”, manifestó la funcionaria municipal.

Mariel Bruno explicó en diálogo con AM550 que “hay puntos donde se acumula mucha agua porque todavía no se han podido realizar obras pluviales en algunos sectores, pero no hemos tenido grandes inconvenientes”.

Y concluyó: “Cuando llueve recomponemos las estructuras de suelo para pavimentar encima”.

La entrevista completa