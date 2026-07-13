Neuquén ya tiene 86% de sus calles asfaltadas: cómo cambió la ciudad cuadra por cuadra

La ciudad de Neuquén alcanzó un nuevo hito en materia de infraestructura urbana: el 86% de su red vial ya cuenta con pavimento. El dato marca un fuerte cambio respecto de 2019, cuando menos de la mitad de las calles estaban asfaltadas y miles de vecinos convivían con calles de tierra, polvo en verano y barro durante el invierno.

En apenas seis años, la capital neuquina no solo amplió su ejido urbano, sino que también aceleró el ritmo de las obras. De las 10.000 cuadras que tenía entonces, solo el 45% estaba pavimentado. Hoy la ciudad supera las 11.000 cuadras y apenas unas 1.500 permanecen sin asfalto.

La transformación fue posible a partir de una política sostenida de inversión en infraestructura. Según el municipio, alrededor del 45% del presupuesto se destina a obra pública, un porcentaje que duplica el promedio de las principales ciudades argentinas.

"Desde el primer año de gestión tuvimos superávit y una administración eficiente. Ese orden económico no quedó en un balance: se transformó en obras para cada barrio de la ciudad", destacó el intendente Mariano Gaido.

Actualmente quedan apenas 1.500 cuadras sin asfaltar y más del 86% de la trama vial ya cuenta con pavimento.

Más de 2.700 cuadras pavimentadas

El proceso comenzó en 2020 con el lanzamiento del Plan Capital, en plena pandemia, cuando el municipio decidió mantener la inversión pública para sostener la actividad económica y el empleo.

Solo durante ese primer año se ejecutaron más de 500 cuadras de pavimento. Al finalizar el primer mandato de Gaido ya se habían construido alrededor de 1.500 cuadras nuevas.

En los años siguientes se sumaron otras 1.200 cuadras, priorizando avenidas y corredores estratégicos que mejoraron la conectividad entre distintos sectores de la ciudad.

Las obras alcanzaron barrios como Valentina Norte y Sur, Canal V, Melipal, Gran Neuquén Norte, Alto del Limay, Confluencia, San Lorenzo Norte, Villa Ceferino, Huiliches, Terrazas del Neuquén, Barreneche, Islas Malvinas, Hibepa y Provincias Unidas, entre otros.

También se pavimentaron importantes arterias como Solalique, Anaya, Ignacio Rivas, Tronador, Saturnino Torres, Boerr, Soldi, Huilén, Néstor Barros, Necochea, Bejarano, Obrero Argentino y Racedo, mejorando la circulación y el acceso a distintos puntos de la capital.

"No creemos en una ciudad con barrios privilegiados y barrios olvidados. Queremos que todos los neuquinos tengan las mismas oportunidades, sin importar dónde vivan", sostuvo el intendente Mariano Gaido.

El objetivo: llegar al 100%

En 2025 el municipio puso en marcha el denominado Plan 3000 Cuadras, considerado el mayor programa de pavimentación de la historia de Neuquén.

La iniciativa apunta a completar barrios enteros y avanzar hacia la cobertura total del pavimento urbano. Entre las intervenciones más importantes se destacan más de 350 cuadras en Z1, 126 en Rincón del Río, más de un centenar en Rincón de Emilio y más de 50 en Los Pumitas.

Paralelamente, el Plan Orgullo Neuquino mantiene en ejecución más de 70 obras simultáneas, entre ellas la Gran Avenida, el Nodo Vial Acceso Norte, la avenida Crouzeilles, nuevos tramos del Paseo Costero y distintas conexiones estratégicas para acompañar el crecimiento de la ciudad.

Además del pavimento, cada intervención fue acompañada por obras hidráulicas. De acuerdo con el municipio, ya se ejecutaron más de 350 kilómetros de desagües pluviales, infraestructura clave para evitar anegamientos y garantizar la durabilidad de las calles.

Para Gaido, el objetivo final trasciende el número de cuadras asfaltadas. "No creemos en una ciudad con barrios privilegiados y barrios olvidados. Queremos que todos los neuquinos tengan las mismas oportunidades, sin importar dónde vivan", sostuvo el jefe comunal.

Con el avance de los nuevos planes de pavimentación, el municipio proyecta alcanzar en los próximos años el ciento por ciento de las calles asfaltadas, una meta que busca terminar con una de las principales brechas de infraestructura que históricamente tuvo la capital neuquina.