Neuquén avanza con el asfalto sobre calle Mandalari que mejorará la conectividad peatonal y vehicular

La Municipalidad de Neuquén avanza en su plan integral de pavimentado en numerosos sectores de la capital provincial. En este caso, el Ejecutivo avanza con el asfalto sobre calle Mandalari que contempla el acceso entre Riavitz y la bajada a Rincón de Emilio.

En diálogo con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550, la subsecretaria de Infraestructura de la Municipalidad, Mariel Bruno explicó: “Hace unos días comenzamos con la obra de la pavimentación sobre calle Mandalari, la cual pavimenta el acceso entre calle Riavitz y la bajada a Rincón de Emilio, en ese punto habrá una rotonda para poder hacer el ingreso de esa calle más el acceso a motocross”.

En ese sentido sostuvo que “esa rotonda se realizará con hormigón y desde ese punto hasta Riavitz es con pavimento flexible. Se hace también un pluvial a cielo abierto que acompañará, además de la iluminación completa, la vereda y también una bicisenda”.

La obra demandará una inversión estimada de $6.000 millones y está prevista su finalización en alrededor de cinco meses a partir de ahora.

“Creemos que mejorará la conectividad tanto vehicular como peatonal y circulación de ese sector, ahora estamos próximos a movimientos de suelo”, señaló la funcionaria.

Y concluyó: “Hay reducciones de calzada pero está todo señalizado, en breve comenzarán los cortes por los trabajos correspondientes. No podemos abrir la circulación mientras trabajamos”.