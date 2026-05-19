Así avanza el nuevo Centro Deportivo que transformará Villa del Nahueve

El Gobierno de Neuquén continúa con la construcción del nuevo Centro Deportivo Comunitario en Villa del Nahueve, una obra destinada a fortalecer las actividades sociales, culturales y deportivas de la localidad y de toda la región del Alto Neuquén.

Desde la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Infraestructura, detallaron que actualmente se trabaja en el montaje de la estructura de la cubierta de techo, una etapa clave dentro del proceso constructivo. Posteriormente, se prevé el cerramiento con chapa. El avance general de la obra ya supera el 22%.

El nuevo edificio demandará una inversión de $4.837 millones y contará con una superficie total de 1.120 metros cuadrados, con capacidad para albergar a 200 personas.

El proyecto contempla en planta baja un hall de acceso, un salón de usos múltiples (SUM), espacios de circulación, un salón flexible, cocina/sala flexible, sanitarios, sector semicubierto y área administrativa. En planta alta se ubicará la sala de máquinas. Además, se prevé la ejecución de espacios exteriores como portal de acceso, playón, rampas, escaleras, sectores de juegos y mástil.

La infraestructura estará equipada para la práctica de distintas disciplinas deportivas y permitirá también el desarrollo de actividades recreativas, culturales y comunitarias durante todo el año, especialmente en una región donde las condiciones climáticas suelen limitar las actividades al aire libre en invierno.

La obra forma parte del plan provincial de infraestructura comunitaria que impulsa el Ejecutivo para acompañar el crecimiento de las localidades del interior mediante espacios modernos, accesibles y adaptados a las necesidades de cada comunidad. En este sentido, se trabaja en la construcción de ocho centros deportivos comunitarios de manera simultánea en las regiones del Alto Neuquén, Pehuén y Confluencia.

