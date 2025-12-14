Villa del Nahueve dio un nuevo paso en el camino hacia el acceso al gas natural, una obra largamente esperada que ya muestra avances concretos y promete transformar la vida cotidiana de la comunidad y de localidades vecinas. El proyecto, ejecutado por la empresa provincial Hidrocarburos del Neuquén S.A. (Hidenesa), ya alcanzó el 25 por ciento de avance y se consolida como una pieza clave del plan energético para el norte neuquino.

La iniciativa permitirá que Villa del Nahueve y Bella Vista se conecten al sistema troncal de gas, a partir de la estación reguladora de Cayanta, fortaleciendo la infraestructura energética de toda la región. El desarrollo contempla la instalación de más de 11 kilómetros de cañerías, lo que garantizará el suministro a unos 250 usuarios residenciales de Villa del Nahueve, con impacto directo en la calidad de vida y en las posibilidades de crecimiento local.

Los trabajos ya permitieron completar la red domiciliaria en la zona de Los Carrizos, mientras continúan las tareas en distintos cruces estratégicos, incluido el del puente, y el avance del trazado hacia los primeros kilómetros en dirección a Bella Vista. La obra incorpora además una solución técnica innovadora: el soterramiento de cañerías de gas junto con bitubos para fibra óptica, una modalidad que ya demostró buenos resultados en experiencias previas de la región y que permite pensar la infraestructura de manera integral y a largo plazo.

Esta extensión forma parte de una segunda etapa de obras que también alcanzará a Lileo, Tierras Blancas, Los Miches y Las Ovejas, con el objetivo de cubrir todo el Alto Neuquén con gas natural y reducir progresivamente la dependencia del Gas Licuado de Petróleo. En ese sentido, el avance en Villa del Nahueve se inscribe dentro de una estrategia más amplia orientada a la autosuficiencia energética, el arraigo poblacional y el desarrollo territorial equilibrado.

Con este proyecto, la Provincia del Neuquén reafirma su política de inversión en servicios esenciales, apostando a una infraestructura que no solo mejora el presente de las comunidades, sino que también sienta bases sólidas para su crecimiento futuro.