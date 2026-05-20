Así avanza la obra del CPEM 96 que transformará la educación en San Martín de los Andes

La construcción del nuevo edificio del CPEM 96 de San Martín de los Andes alcanzó un avance superior al 62%, según informaron desde la Secretaría de Obras Públicas, del Ministerio de Infraestructura de Neuquén. La obra representa una respuesta histórica para la comunidad educativa de esta escuela secundaria de jóvenes y adultos, que actualmente comparte instalaciones con una escuela primaria.

El nuevo edificio, que se construye íntegramente con fondos provinciales, demandará una inversión superior a los $4.600 millones. Se ubica en el sector sudeste de Chacra 30 y contará con una superficie cubierta de 1.977 metros cuadrados cubiertos, más los espacios exteriores como el proyectado playón deportivo de 521 metros cuadrados.

La obra avanza de acuerdo a los plazos previstos de construcción establecidos. En este sentido, actualmente las tareas se concentran en la colocación de pisos, trabajos eléctricos en pasillos y la ejecución de la estructura para el cielorraso, entre otras intervenciones previstas dentro de la etapa en desarrollo.

El establecimiento contará con espacios adecuados para el desarrollo de las actividades pedagógicas y permitirá acompañar el crecimiento de la matrícula en una zona de importante expansión demográfica de la localidad.

Actualmente, el CPEM 96 funciona en turno vespertino y cuenta con una matrícula de más de 160 estudiantes. Para el nivel secundario, tiene una oferta académica para quienes cuentan con mayoría de edad en Perito Mercantil con la especialidad en Auxiliar en Administración -con una duración de tres años-; y un bachillerato de cuatro años con orientación en Servicios Turísticos para mayores de 16 años.

La ejecución de esta obra forma parte del plan de infraestructura escolar que el Gobierno provincial desarrolla en distintas localidades neuquinas, con el objetivo de fortalecer las condiciones de enseñanza y garantizar mejores espacios educativos para estudiantes y docentes.

La concreción del edificio propio permitirá además recuperar plenamente el funcionamiento de la escuela primaria que hoy comparte instalaciones con el CPEM 96, dando una solución estructural a una demanda sostenida durante años por la comunidad educativa de San Martín de los Andes.

Los detalles de la obra

El proyecto contempla siete aulas de teoría, un aula multipropósito, una biblioteca y un aula de informática, en planta baja. En la planta alta habrá un aula de usos varios.

Además, se construirá un Salón de Usos Múltiples, y núcleos sanitarios diferenciados para docentes y estudiantes.

El ingreso principal se prevé sobre calle Cerro Wayle, mientras que próximo a este habrá un sector de estacionamiento y una dársena de ascenso y descenso de alumnos. Asimismo, el acceso al edificio contará con una plaza seca. El patio contará con un playón de juegos, será el espacio al aire libre que tendrán los estudiantes como área de esparcimiento y recreación.



