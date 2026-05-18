El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura y la dirección provincial de Vialidad (DPV), continúa con la ejecución de la pavimentación de los primeros 20 kilómetros de la Ruta 7, desde el empalme con la Ruta 5, una obra estratégica que ya presenta un 42% de avance.

Los trabajos se llevan adelante en articulación con YPF y contemplan la pavimentación de este tramo clave, que permitirá mejorar la conectividad y optimizar la circulación en una zona de alta actividad vinculada al desarrollo energético.

Desde la DPV explicaron que las tareas se concentran en distintos frentes con ejecución de subbase y base, riego de liga e imprimación, además de la colocación de carpeta asfáltica en diversos sectores. En paralelo, se desarrollan trabajos de construcción de terraplenes, movimiento de suelos y ejecución de alcantarillas de hormigón, fundamentales para garantizar la estabilidad, seguridad y durabilidad de la traza.

La obra reducirá en alrededor de 100 kilómetros el recorrido asfaltado entre las regiones de la Confluencia y el Alto Neuquén, y dará una respuesta histórica a la conectividad vial de la Provincia.

La traza proyectada total alcanzará los 116 kilómetros, desde la zona de Punta Carranza hasta el empalme con la Ruta Nacional 40 en el paraje Auquinco. En esta etapa, se trabaja sobre los primeros 20 kilómetros desde Punta Carranza, donde finaliza el asfalto de la Ruta 7.

La intervención forma parte del plan de infraestructura vial más importante en la historia de Neuquén, impulsado por el Ejecutivo para fortalecer la conectividad, acompañar el desarrollo productivo y mejorar la integración territorial de las distintas regiones.

Se trata de una inversión sin precedentes que la Provincia afronta con recursos propios y financiamiento de organismos internacionales, a partir del buen cumplimiento de sus compromisos y del orden fiscal sostenido por la actual gestión.