El CPEM 96 se encuentra más cerca de contar con su espacio propio en el barrio de Chacra 30, en San Martín de los Andes, con una obra que comenzó en el mes de junio del año pasado y ya presenta un avance del 50%. Se trata de un edificio que contará con 1.977 metros cuadrados cubiertos, más los espacios exteriores como el proyectado playón deportivo de 521 metros cuadrados.



El establecimiento, de nivel Secundario, tiene una oferta académica para quienes cuentan con mayoría de edad en Perito Mercantil con la especialidad en Auxiliar en Administración -con una duración de tres años-; y un bachillerato de cuatro años con orientación en Servicios Turísticos para mayores de 16 años. El año pasado finalizó el ciclo lectivo con una matrícula de 166 estudiantes; mientras que en el inicio del período actual ya se sumaron a las propuestas de formación 131 personas inscriptas, que se estima superarán a los del 2025, considerando que las matriculaciones permanecerán abiertas hasta el próximo mes de mayo.



Con un desarrollo en dos plantas, la obra contará con un total de diez aulas -ocho de teoría, una de informática y otra multipropósito-; más los espacios de biblioteca, sala de profesores, un sector administrativo y otro pedagógico, así como cocina -con sus dependencias y depósito de educación física. Además, se construirá un Salón de Usos Múltiples, y núcleos sanitarios diferenciados para docentes y estudiantes.



Entre los aspectos arquitectónicos considerados se destaca la priorización de la iluminación natural cenital en el pasillo central; una plaza seca como sitio de esparcimiento en el sector de acceso al establecimiento; también dos guarda canales de protección de la lluvia y frente a la pronunciada pendiente del terreno.



El ingreso principal está previsto sobre la calle Cerro Wayle, seguido de un área de estacionamiento y una dársena para el ascenso y descenso de estudiantes. En el exterior del predio se consolidarán dos mástiles para el izamiento de banderas y forestación con diferentes especies vegetales abastecidas por un sistema de riego por goteo.

La escuela hoy

El CPEM funciona actualmente en la primaria número 359 -ubicada en el mismo barrio- en el turno vespertino. Con la concreción del edificio propio se amplía la posibilidad de abrir más turnos para el dictado de clases y, de ese modo, extender la oferta educativa de nivel Secundario para jóvenes y adultos para la localidad cordillerana.



El edificio propio para este CPEM posibilitará no solo potenciar el crecimiento de su matrícula y las oportunidades de formación; también, a la escuela primaria que hasta hoy lo alberga, el uso completo de su edificio que en la actualidad está afectado, en parte de su horario, con el funcionamiento del centro de nivel Secundario.

