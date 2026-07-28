Nevadas y hielo complican las rutas neuquinas: cuál es el estado de los pasos Cardenal Samoré y Pino Hachado

Las rutas nacionales de Neuquén se encuentran transitables con precaución este martes debido a la presencia de lluvias de variada intensidad, nevadas y bajas temperaturas que afectan distintos sectores de la provincia. Desde Vialidad Nacional informaron que se registra tránsito muy intenso en todos los tramos.

En los principales corredores se solicita a los conductores circular con precaución, mantener distancia de frenado y evitar maniobras de sobrepaso, ante la posible presencia de hielo y sectores con baja adherencia. Además, se recuerda que es obligatoria la portación de cadenas físicas para transitar por las rutas nacionales.

El estado del camino en la Ruta 237, a la altura de Arroyo Limay Chico, empalme Ruta 40.

En el paso internacional Cardenal Samoré, el tránsito se encuentra habilitado de 9 a 19 para todo tipo de vehículos. La calzada permanece despejada, aunque se advierte sobre la posible formación de hielo, condiciones de baja adherencia y pronóstico de nuevas nevadas, mientras personal de Vialidad Nacional trabaja en el sector.

En tanto, el paso internacional Pino Hachado abrirá a partir de las 11. La calzada se encuentra mojada y presenta sectores con presencia de hielo, por lo que se registra baja adherencia. Además, las condiciones meteorológicas se mantienen con cielo cubierto y viento, extremando las medidas de seguridad al circular.

Se recomienda precaución debido a la presencia de animales sueltos en la zona y ante la posibilidad de caída de rocas en el kilómetro 48. Es obligatoria la portación de cadenas. Actualmente, se encuentran equipos operando en el sector.

Para más información sobre el estado de rutas nacionales en la provincia, visitar el sitio www.argentina.gob.ar/rutasnacionales