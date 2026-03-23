Así seguirá el tiempo este lunes en Neuquén y cuál es el estado de los pasos fronterizos

El clima de este lunes en la provincia de Neuquén presenta un escenario otoñal, con tardes agradables en los valles, presencia de viento y un marcado descenso de la temperatura hacia la noche en distintas localidades.

En la Ciudad de Neuquén, la tarde se mantendrá con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán los 22 grados. El viento del oeste será protagonista, con intensidades moderadas que se sostendrán durante gran parte de la jornada. Hacia la noche, el cielo continuará estable, pero con un leve descenso térmico que llevará los valores a alrededor de 18 grados.

Un panorama similar se espera en Rincón de los Sauces, donde la tarde será mayormente despejada y más cálida, con temperaturas que podrían alcanzar los 25 grados. Sin embargo, el cambio llegará hacia la noche, cuando el termómetro descenderá de forma marcada hasta valores cercanos a los 7 grados, acompañado por viento persistente.

En Piedra del Águila, el viento tendrá mayor protagonismo. Durante la tarde se prevé cielo parcialmente nublado, temperaturas moderadas en torno a los 17 grados y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Por la noche, el cielo tenderá a despejarse, pero con una baja térmica importante que llevará la mínima a unos 5 grados.

Por su parte, en Aluminé el comportamiento será más propio de la zona cordillerana, con una tarde fresca y condiciones variables. Hacia la noche se espera un descenso térmico más pronunciado, con ambiente frío y posibles condiciones inestables en áreas cercanas a la cordillera.

De esta manera, la jornada combina estabilidad en gran parte del territorio con la presencia constante del viento y noches frías, en un contexto que refleja la transición hacia el otoño en la región. Las condiciones se mantendrán sin precipitaciones en la mayor parte de la provincia, aunque con diferencias marcadas entre el día y la noche.

En qué situación se encuentran los pasos fronterizos:

El estado de los pasos internacionales que conectan la provincia de Neuquén con Chile presenta un escenario atravesado por condiciones climáticas propias del inicio del otoño en la cordillera. La presencia de nieve, hielo y sectores con baja visibilidad obliga a extremar precauciones y a mantenerse informado antes de emprender viaje.

Entre los cruces habilitados, el Paso Cardenal Samoré se encuentra operativo, aunque con circulación condicionada. Las autoridades recomiendan transitar con cuidado debido a la variabilidad del clima en alta montaña, donde las condiciones pueden cambiar en cuestión de horas.

En tanto, el Paso Mamuil Malal permanece abierto en horario diurno y se presenta como uno de los más estables en la actualidad, aunque no está exento de posibles modificaciones según evolucione el tiempo. Una situación similar se registra en el Paso Icalma, habilitado para vehículos livianos y con horarios restringidos.

Por su parte, el Paso Hua Hum continúa funcionando con normalidad, aunque su operatividad depende también de las condiciones lacustres y del servicio de barcaza, lo que puede generar demoras o ajustes en el cruce.

El caso más complejo es el del Paso Pino Hachado, que presenta complicaciones por acumulación de nieve y presencia de hielo sobre la calzada. En los últimos reportes, el paso se mantuvo cerrado o con tránsito suspendido, y su reapertura dependerá de una mejora en las condiciones meteorológicas.