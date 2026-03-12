La Municipalidad de Neuquén informó a los vecinos que, a partir de este sábado 14, habrá nuevos desvíos de tránsito en el marco del avance de la obra de transformación integral de la futura Gran Avenida, en reemplazo de la Mosconi.

Los trabajos se están haciendo todos los días a toda hora sobre la Mosconi, buscando avanzar con esta obra que no solo ordenará el tránsito, sino que también fortalecerá la infraestructura pluvial y la seguridad vial para miles de neuquinos y neuquinas.

Desde el municipio se explicó que el sábado quedará completamente intervenido el tramo comprendido entre Linares y Gatica. No obstante, todas las colectoras permanecerán habilitadas para garantizar la circulación local.

En el tramo comprendido entre Gatica y Olascoaga permanecerán habilitados los cruces transversales en Gatica, Chaneton, Don Bosco y Olascoaga, con el objetivo de facilitar la conectividad entre los distintos barrios de la zona.

En tanto que, desde Olascoaga a Linares quedarán habilitadas: Olascoaga, Chubut, Bahía Blanca y Linares.

Además adelantaron que la próxima semana comenzarán los trabajos del tramo 6, que se extiende desde Puente Carretero hasta Primeros Pobladores. También está previsto que inicie de manera simultánea el tramo 5, entre Primeros Pobladores y Linares, lo que implicará nuevos desvíos y reorganización del tránsito en ese sector de la ciudad.

Las autoridades aclararon que el esquema de desvíos y el ordenamiento vehicular serán comunicados con mayor detalle en los días previos al inicio de cada etapa para que los vecinos puedan planificar sus recorridos.

Desde el municipio destacaron que todo el material retirado es reutilizado. El RAP del pavimento se recicla para bacheo en frío, los escombros se utilizan para rellenar cárcavas destinadas a futuros lotes con servicios y parte del equipamiento urbano recuperado se reinstala en distintos sectores de la ciudad.