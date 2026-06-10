La transformación de la avenida Mosconi atraviesa una de sus etapas más técnicas y visibles. Mientras avanzan los trabajos en la estructura del futuro puente, equipos trabajan día y noche sobre enormes pilotes que serán la base de apoyo de la obra.

El secretario de Infraestructura Urbana de Neuquén, Alejandro Nicola, explicó en AM550 cómo se desarrolla una tarea que combina maquinaria pesada, cálculos de ingeniería y trabajos permanentes para sostener el ritmo previsto.

“Ayer Pasqualini estuvo y vio cómo se avanza con pilotes”, señaló el funcionario.

Los “clavos gigantes” que sostendrán el puente

Nicola detalló que cada pilote requiere una excavación de entre 1,20 y 1,30 metros de diámetro y una profundidad de hasta 16 metros.

“Se ponen como si estuvieras clavando un clavo, pero gigante”, describió.

Dentro de cada perforación se coloca una armadura metálica que luego es hormigonada para formar la fundación que sostendrá el puente. Todo el procedimiento se realiza en el lugar y demanda precisión constante.

El funcionario indicó que actualmente se trabaja con un ritmo estimado de un pilote por día. Como la obra contempla 48 estructuras de este tipo, solo esa etapa demandará varias semanas de trabajo continuo.

Lo que viene después de los pilotes

Una vez finalizada la colocación, comenzará otra etapa central de la obra: el encofrado en superficie y la construcción de los cabezales que unifican varios pilotes.

Después se instalarán las vigas de apoyo que se fabrican fuera de Neuquén, en la ciudad de Allen.

“El ritmo de trabajo mañana, tarde y noche nos está rindiendo”, afirmó Nicola.

La lluvia no modifica los plazos

Las precipitaciones registradas en las últimas horas también impactaron sobre el avance de la obra. Nicola explicó que la humedad del suelo es determinante para poder colocar la carpeta asfáltica.

“Si la lluvia modifica las condiciones de humedad, no se puede colocar la carpeta, pero el avance de la obra sigue" sostuvo Nicola.

Desde el municipio remarcaron que el avance general de la obra continúa y que las tareas estructurales siguen activas.