Mientras continúan las obras sobre la Avenida Mosconi, la Municipalidad de Neuquén anunció una medida que impactará directamente en la actividad comercial de uno de los sectores más transitados de la ciudad: dejará de cobrarse el estacionamiento medido en calles aledañas durante los sábados por la mañana.

La disposición comenzará a aplicarse desde el próximo 13 de junio y alcanzará a calles clave como Félix San Martín, J.J. Lastra, Perticone y Planas, en el tramo comprendido entre Leguizamón y Bahía Blanca.

En esos sectores, los conductores podrán estacionar gratuitamente los sábados entre las 8 y las 14, una franja horaria que concentra gran parte del movimiento comercial de la zona.

Una medida pensada para sostener el movimiento comercial

La decisión llegó en medio del avance de las obras sobre la denominada Gran Avenida, trabajos que modificaron la circulación y el acceso en distintos puntos del corredor.

Desde el municipio explicaron que la iniciativa apunta a facilitar la llegada de vecinos y clientes a comercios que continúan trabajando mientras se ejecuta una de las intervenciones urbanas más importantes de la capital neuquina.

Los sábados aparecen como un día clave para la actividad del sector. Con más tiempo disponible, muchas personas aprovechan para realizar compras, recorrer locales o resolver trámites, algo que ahora buscará potenciarse con estacionamiento gratuito en calles cercanas.

Qué calles estarán alcanzadas

La medida se aplicará sobre:

Félix San Martín

J.J. Lastra

Perticone

Planas

Todo dentro del tramo ubicado entre Leguizamón y Bahía Blanca.

En esos sectores habrá señalización especial para informar los cambios temporales y evitar confusiones entre los conductores.

Obras, tránsito y monitoreo permanente

Mientras tanto, el municipio mantiene un operativo vial para ordenar la circulación alrededor de la Avenida Mosconi y reducir el impacto de los trabajos diarios.

El dispositivo incluye inspectores de tránsito en puntos estratégicos y monitoreo permanente mediante herramientas digitales que permiten seguir en tiempo real cortes, desvíos y habilitaciones.

Las mayores intervenciones se concentran especialmente en los horarios de mayor movimiento vehicular, tanto durante la mañana como al finalizar la tarde.

La intención oficial es sostener la actividad cotidiana de la zona mientras avanzan las tareas de infraestructura sobre uno de los accesos más importantes de la ciudad.