Este jueves, a días del hallazgo de los restos de la coraza de un gliptodonte de millones de años, el Museo Provincial de Ciencias Naturales Profesor Dr. Juan A. Olsacher comenzó con los trabajos de extracción del fósil.

El descubrimiento fue en el Valle de Covunco, cerca de Mariano Moreno en Neuquén, cuando un vecino que caminaba por allí se encontró lo que parecía ser un huevo de dinosaurio. Sin embargo las autoridades convocadas confirmaron que eran restos de un enorme mamífero que habitó la Patagonia hace cientos de miles de años.

Los expertos estiman que tendrían entre 700.000 y un millón de años de antigüedad. Además, su estado de conservación llamó especialmente la atención de los investigadores.

Extracción y preservación de la coraza

En diálogo con Mejor Informado, el geólogo Alberto Garrido, director del Museo Olsacher, indicó que este jueves trabajaron todo el día en la zona donde fue el hallazgo, para comenzar los trabajos de extracción.

Garrido detalló que aún quedan por lo menos dos días más de tareas para "poder dejar hecha la cápsula protectora, que nosotros llamamos bochón, que protege todo el fósil. Y recién ahí va a estar listo para su extracción final."

Indicó que hoy iniciaron las excavaciones, a la vez que se fue asegurando el encapsulamiento al fósil, para ir creando un sostén que lo proteja. Además destacó que hoy el clima los acompañó sin lluvias pero que no saben cómo continuará.

El geólogo agradeció también la colaboración de vecinos y lugareños de Mariano Moreno que se acercaron a acompañar y ayudar en lo que se podía. Según estiman, faltan al menos dos días más de intensos trabajos, siempre y cuando el pronóstico meteorológico no entorpezca o detenga las tareas.

Foto Noticias Argentinas.

La rareza del descubrimiento en tierras neuquinas

Cuando se confirmó el hallazgo, Garrido había explicado que este tipo de restos son frecuentes en la región pampeana, pero mucho más difíciles de encontrar en Neuquén. “En nuestra región son raros y excepcionales. Y además, este está bastante completo. Tiene mucho de la coraza y algunos huesos asociados”, señaló el especialista.

El descubrimiento abrió una nueva ventana para conocer cómo era el ambiente del centro neuquino durante la última era glacial. Además, el fortuito descubrimiento aportó información valiosa para la investigación científica de la región.

Cómo eran los mamíferos milenarios

Los gliptodontes fueron mamíferos herbívoros emparentados con animales actuales como los armadillos, piches y peludos. Su característica más llamativa era una enorme coraza formada por placas óseas que protegía su cuerpo.

A diferencia de algunos armadillos modernos, no podían enrollarse para defenderse porque su caparazón era rígido. Algunos ejemplares alcanzaban dimensiones similares a las de un automóvil pequeño y podían superar las dos toneladas de peso.

Su alimentación estaba basada principalmente en pastos y vegetación baja, en los ambientes que hoy forman parte del paisaje patagónico.