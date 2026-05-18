Un grupo de investigadores del Conicet logró un descubrimiento paleontológico excepcional en la formación Vaca Muerta: fósiles de amonites de aproximadamente 135 millones de años que conservan una delicada estructura orgánica jamás registrada en este tipo de especies. El hallazgo fue realizado por especialistas de la Universidad Nacional de Río Negro y quedó documentado en una publicación científica internacional.

Los fósiles pertenecen a dos especies de amonites marinos que habitaron antiguos océanos de la Patagonia durante el período Cretácico temprano. Lo más sorprendente para los investigadores fue la preservación del “periostraco”, una fina película orgánica externa extremadamente frágil que normalmente desaparece con el paso del tiempo.

Los fósiles encontrados tienen una antigüedad estimada de 135 millones de años. (Foto gentileza investigadora)

La paleontóloga Maisa Tunik, autora principal del estudio, explicó que el hallazgo equivale a observar tejidos blandos intactos después de más de 135 millones de años. Según detallaron los científicos, esta preservación extraordinaria habría sido posible gracias a condiciones muy particulares de enterramiento y composición química de los sedimentos.

Para analizar las muestras, el equipo utilizó técnicas de microtomografía y microscopía electrónica de alta precisión, que permitieron estudiar los fósiles sin dañarlos. Además, detectaron minerales y diminutas marcas microscópicas que aportan nueva información sobre los antiguos ecosistemas marinos de la región patagónica.

La preservación excepcional sorprendió a especialistas de la comunidad científica internacional. (Foto gentileza investigadora)

El descubrimiento abre una nueva línea de investigación para la paleontología, ya que permitirá estudiar biomateriales preservados en otros fósiles y avanzar en el conocimiento de la biología de especies extintas que habitaron los mares prehistóricos del actual territorio argentino.