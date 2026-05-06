Un equipo de investigadores trabaja en una cantera ubicada al sur del lago Pellegrini, en Cinco Saltos, donde se confirmaron restos fósiles de un dinosaurio saurópodo. El hallazgo posiciona nuevamente a la región del Alto Valle en el circuito científico por el potencial de los materiales encontrados.

Los primeros análisis ubican los restos en el período Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años. Se trataría de un titanosaurio, un grupo de herbívoros de gran tamaño que dominaron la Patagonia prehistórica. Entre las piezas recuperadas hay fragmentos óseos de gran porte, con un nivel de preservación que permitió avanzar rápidamente en las tareas iniciales.

El descubrimiento se activó tras el aviso de un vecino que detectó restos en una cantera de la zona. A partir de esa advertencia, se organizó una campaña de rescate que derivó en una intervención coordinada entre especialistas y organismos públicos.

Equipos científicos avanzan en la excavación

En el lugar trabajan profesionales de la Universidad Nacional de Río Negro, el Museo Provincial Carlos Ameghino y áreas técnicas provinciales, junto al acompañamiento del Municipio de Cinco Saltos. El equipo realiza tareas de excavación, registro y protección del material para su posterior análisis en laboratorio.

Los especialistas explicaron que las características geológicas del sector y el tipo de restos hallados abren la posibilidad de estar frente a una especie aún no identificada. Esa hipótesis se confirmará con estudios más detallados que se desarrollarán en los próximos meses.

El hallazgo vuelve a poner a Cinco Saltos en foco

La zona del lago Pellegrini forma parte de un corredor con antecedentes paleontológicos relevantes dentro de Río Negro. Este nuevo descubrimiento refuerza el valor científico del área y su potencial para futuras investigaciones.

Desde el ámbito local destacaron el impacto del hallazgo en términos culturales y científicos. La presencia de equipos especializados y la continuidad de los trabajos podrían generar nuevas campañas en la región.