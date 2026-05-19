Ataque de una diputada a una ONG neuquina

En una embestida directa contra aquellas familias a las que les prohibieron -de manera arbitraria e injusta- el contacto con sus hijos, una diputada provincial neuquina propuso anular la declaración de interés con la que la Legislatura reconoció a la asociación Padres de Río Negro y Neuquén. En su proyecto, la legisladora la llamó “Padres y Madres de Rio Negro y Neuquén”, lo que pone en evidencia que ni siquiera se tomó la molestia de aprender el nombre de la organización no gubernamental a la que ahora ataca.

Ahijada política de Angélica Lagunas -conductora (en las sombras) de ATEN Capital- la diputada Julieta Ocampo no presentó argumentos válidos -ni mucho menos, serios- para sostener su insólito proyecto de anulación de la declaración de interés legislativo, que destacó la labor de la mencionada asociación. Además de legisladora por el Frente de Izquierda, Ocampo es dirigentes de la Izquierda Socialista, partido que conduce Lagunas. Se entiende que ambas ya se embarcaron en la carrera electoral hacia 2027 y que buscan atención (aún con ataques a instituciones de bien público).

El reconocimiento

En marzo de 2025, la Cámara de Diputados de la provincia de Neuquén sancionó la declaración N 4081 que establece de interés del Poder Legislativo a dicha asociación. Lo hizo por la función social que desempeña. “Somos una ONG que convoca a padres madres y familiares de niños impedidos de vínculo, padres denunciados falsamente. Trabajamos en conjunto en las provincias de Neuquén y Río Negro”, explica la institución en su página de Facebook. La organización busca que se garanticen la Justicia y más aún de los derechos de niños y niñas que, en definitiva, son las principales víctimas en los conflictos.

Pero, llevada por los mandatos del feminismo extremo, Ocampo reclama la derogación del reconocimiento, con el falso argumento de que “se trata de una asociación que surge en el marco de la persecución hacia madres protectoras que denuncian a los progenitores por violencia”. La diputada presentó su proyecto en la más absoluta de las soledades. Se entiende que nadie la acompañará y que su iniciativa terminará en el archivo, por falta de consenso.

Ocampo es la misma que en una abierta maniobra tendiente a relativizar un delito que ha demostrado ser en extremo peligroso, rechazó el proyecto que debate el Congreso de la Nación, para modificar el Código Penal e incorporar penas de entre 3 y 6 años a quienes realicen denuncias falsas vinculadas a delitos sexuales o por violencia de género. También es la que pidió que en Neuquén se construyan viviendas para los “fisuras”, en desmedro de las familias trabajadoras que llevan años esperando ingresar a los planes de vivienda, que ahora se han reactivado.

En una embestida directa contra aquellas familias a las que les prohibieron -de manera arbitraria e injusta- el contacto con sus hijos, una diputada provincial neuquina propuso anular la declaración de interés con la que la Legislatura reconoció a la asociación Padres de Río Negro y Neuquén. En su proyecto, la legisladora la llamó “Padres y Madres de Rio Negro y Neuquén”, lo que pone en evidencia que ni siquiera se tomó la molestia de aprender el nombre de la organización no gubernamental a la que ahora ataca.

Ahijada política de Angélica Lagunas -conductora (en las sombras) de ATEN Capital- la diputada Julieta Ocampo no presentó argumentos válidos -ni mucho menos, serios- para sostener su insólito proyecto de anulación de la declaración de interés legislativo, que destacó la labor de la mencionada asociación. Además de legisladora por el Frente de Izquierda, Ocampo es dirigentes de la Izquierda Socialista, partido que conduce Lagunas. Se entiende que ambas ya se embarcaron en la carrera electoral hacia 2027 y que buscan atención (aún con ataques a instituciones de bien público).

El reconocimiento

En marzo de 2025, la Cámara de Diputados de la provincia de Neuquén sancionó la declaración N 4081 que establece de interés del Poder Legislativo a dicha asociación. Lo hizo por la función social que desempeña. “Somos una ONG que convoca a padres madres y familiares de niños impedidos de vínculo, padres denunciados falsamente. Trabajamos en conjunto en las provincias de Neuquén y Río Negro”, explica la institución en su página de Facebook. La organización busca que se garanticen la Justicia y más aún de los derechos de niños y niñas que, en definitiva, son las principales víctimas en los conflictos.

Pero, llevada por los mandatos del feminismo extremo, Ocampo reclama la derogación del reconocimiento, con el falso argumento de que “se trata de una asociación que surge en el marco de la persecución hacia madres protectoras que denuncian a los progenitores por violencia”. La diputada presentó su proyecto en la más absoluta de las soledades. Se entiende que nadie la acompañará y que su iniciativa terminará en el archivo, por falta de consenso.

Ocampo es la misma que en una abierta maniobra tendiente a relativizar un delito que ha demostrado ser en extremo peligroso, rechazó el proyecto que debate el Congreso de la Nación, para modificar el Código Penal e incorporar penas de entre 3 y 6 años a quienes realicen denuncias falsas vinculadas a delitos sexuales o por violencia de género. También es la que pidió que en Neuquén se construyan viviendas para los “fisuras”, en desmedro de las familias trabajadoras que llevan años esperando ingresar a los planes de vivienda, que ahora se han reactivado.

En una embestida directa contra aquellas familias a las que les prohibieron -de manera arbitraria e injusta- el contacto con sus hijos, una diputada provincial neuquina propuso anular la declaración de interés con la que la Legislatura reconoció a la asociación Padres de Río Negro y Neuquén. En su proyecto, la legisladora la llamó “Padres y Madres de Rio Negro y Neuquén”, lo que pone en evidencia que ni siquiera se tomó la molestia de aprender el nombre de la organización no gubernamental a la que ahora ataca.

Ahijada política de Angélica Lagunas -conductora (en las sombras) de ATEN Capital- la diputada Julieta Ocampo no presentó argumentos válidos -ni mucho menos, serios- para sostener su insólito proyecto de anulación de la declaración de interés legislativo, que destacó la labor de la mencionada asociación. Además de legisladora por el Frente de Izquierda, Ocampo es dirigentes de la Izquierda Socialista, partido que conduce Lagunas. Se entiende que ambas ya se embarcaron en la carrera electoral hacia 2027 y que buscan atención (aún con ataques a instituciones de bien público).

El reconocimiento

En marzo de 2025, la Cámara de Diputados de la provincia de Neuquén sancionó la declaración N 4081 que establece de interés del Poder Legislativo a dicha asociación. Lo hizo por la función social que desempeña. “Somos una ONG que convoca a padres madres y familiares de niños impedidos de vínculo, padres denunciados falsamente. Trabajamos en conjunto en las provincias de Neuquén y Río Negro”, explica la institución en su página de Facebook. La organización busca que se garanticen la Justicia y más aún de los derechos de niños y niñas que, en definitiva, son las principales víctimas en los conflictos.

Pero, llevada por los mandatos del feminismo extremo, Ocampo reclama la derogación del reconocimiento, con el falso argumento de que “se trata de una asociación que surge en el marco de la persecución hacia madres protectoras que denuncian a los progenitores por violencia”. La diputada presentó su proyecto en la más absoluta de las soledades. Se entiende que nadie la acompañará y que su iniciativa terminará en el archivo, por falta de consenso.

Ocampo es la misma que en una abierta maniobra tendiente a relativizar un delito que ha demostrado ser en extremo peligroso, rechazó el proyecto que debate el Congreso de la Nación, para modificar el Código Penal e incorporar penas de entre 3 y 6 años a quienes realicen denuncias falsas vinculadas a delitos sexuales o por violencia de género. También es la que pidió que en Neuquén se construyan viviendas para los “fisuras”, en desmedro de las familias trabajadoras que llevan años esperando ingresar a los planes de vivienda, que ahora se han reactivado.