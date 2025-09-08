Convocan a una manifestación por el Día Internacional contra las falsas denuncias

El próximo 9 de septiembre, la ONG Padres de Río Negro y Neuquén invita a participar de una manifestación en los Juzgados de Familia de la ciudad capital. La convocatoria se enmarca en el Día Internacional contra las Falsas Denuncias y busca exponer un problema que, según la organización, afecta a miles de familias. El encuentro será desde las 9:00 hs en calle Leloir 881.

La actividad tiene como objetivo visibilizar el impacto de las falsas denuncias en el entorno familiar, una práctica que genera conflictos judiciales prolongados y que deriva en la obstrucción del vínculo entre padres, madres e hijos. Desde la entidad remarcan que el daño no solo recae sobre los adultos, sino también sobre los niños.

Cada año, numerosas familias argentinas atraviesan procesos complejos a raíz de denuncias infundadas, especialmente en contextos de divorcio o separación. Estas situaciones suelen estar asociadas a disputas por regímenes de comunicación o cuotas alimentarias, dejando como consecuencia traumas emocionales, desgaste económico y ruptura en la convivencia familiar.

Entre los principales efectos, la ONG enumera la utilización de los hijos como rehenes en disputas de adultos, la separación forzada de los menores de uno de sus progenitores y procesos judiciales prolongados que afectan su desarrollo emocional. También advierten sobre el impacto psicológico y social en las personas injustamente denunciadas.

La organización exige al Poder Judicial de Neuquén y Río Negro medidas concretas como mayor celeridad en las resoluciones, controles más estrictos para identificar denuncias infundadas, sanciones a quienes bloquean el vínculo y el respeto por el derecho de los niños a mantener relación con ambos progenitores, tal como lo establece la Convención de los Derechos del Niño.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y, especialmente, a quienes se sienten afectados por esta problemática. La cita es en los Juzgados de Familia de Neuquén, ubicados en calle Leloir 881, este martes 9 de septiembre desde las 9 de la mañana, con el objetivo de visibilizar y reclamar soluciones frente a una situación que la ONG considera urgente.